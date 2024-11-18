ЮНЕСКО прокоментувало удари РФ по історичному центру Одеси

Унаслідок удару в Одесі постраждала сімейна амбулаторія по вулиці Пастер

ЮНЕСКО засудила нещодавні обстріли по історичному центру Одеси, внаслідок яких постраждала пам'ятка архітектури. Про це йдеться в листі-зверненні, опублікованому на сайті міжнародної організації.

«ЮНЕСКО засуджує страйки, які завдали шкоди кільком історичним будівлям і школам в самому центрі історичного центру Одеси (Україна), об'єкту, внесеному до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою зникнення. Організація направила місію експертів на місце подій у суботу», – йдеться у зверненні.

За словами представників, подібні дії російських військових суперечать міжнародному праву, тому організація закликала «припинити будь-які напади на культурні цінності, що перебувають під захистом широко ратифікованих міжнародних нормативно-правових актів».

Як відомо, ввечері 14 листопада 2024 року Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. Внаслідок ракетно-дронової атаки на місто пошкоджені 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів.

Зокрема, внаслідок удару постраждала пам'ятка архітектури – сімейна амбулаторія по вулиці Пастера. Будівля розташована в межах охоронної зони ЮНЕСКО. Пошкоджень від вибуху зазнали вікна та двері, також виявили ушкодження стелі, балок покрівлі та стін. Також поламані меблі. Загалом було пошкоджено близько 20 будівель: навчальні заклади, історична архітектура та церква.

«Представник ЮНЕСКО в Україні провів переговори з представниками одеського муніципалітету в п'ятницю вдень, а в суботу на місце події виїхала місія експертів Організації, щоб допомогти оцінити збитки і підготуватися до забезпечення безпеки будівель», – додає організація.

Попередньо, внаслідок російської російської атаки по Одесі 8 загиблих та 18 поранених - ОВА

Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані. pic.twitter.com/1sErJzSAbw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

До слова, вже 18 листопада росіяни вчергове обстріляли Одесу. В результаті ракетного обстрілу загинуло вісім цивільних. Кількість поранених в Одесі зросла до 39 людей, серед них чотири дитини.