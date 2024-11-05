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На нафтозаводі у Туреччині пролунав потужний вибух

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На нафтозаводі у Туреччині пролунав потужний вибух
Вибух пролунав на відомому нафтопереробному заводі у місті Ізміт
фото із відкритих джерел

Вибух на підприємстві міг статись під час навчань персоналу

На нафтопереробному заводі Tüpraş у Туреччині пролунав вибух, повідомляє видання Milliyet. Надзвичайна подія сталася у Перській затоці. Після вибуху у цьому районі почали звучати сирени.

«Близько 13:00 на заводі Tüpraş в районі Körfez у Коджаелі пролунав вибух. На даний час від заводу піднімається густий сірий дим. На об'єкті вже працюють рятувальники, швидка допомога та сили безпеки. Точні причини події з'ясовуються», – йдеться у публікації. 

На об'єкт були спрямовані пожежники, швидка допомога та сили безпеки. Поки що невідомо, в якій саме частині заводу стався вибух. Мер столичного муніципалітету Коджаелі Тахір Бююкакін сказав, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Тахір Бююкакін зробив заяву в ефірі CNN Turk щодо вибуху. Він сказав: «Tüpraş мав заплановані навчання у цей час. Найімовірніше вибух стався саме під час цих навчань. Зараз ситуація повністю під контролем. Немає про що турбуватися».

Нагадаємо, теракт в анкарському районі Кахраманказан, де розташована штаб-квартира підприємства TUSAŞ, був здійснений 23 жовтня. Жертвами теракту в турецькій аерокосмічній фірмі стали п'ятеро людей, ще 22 особи отримали поранення. Інцидент трапився біля вхідної брами заводу, розташованого на вулиці Havacılık Bulvarı. Озброєні автоматами, пістолетами та гранатами, злочинці змогли прорватися повз охорону та захопити 11 заручників. Двох зловмисників зрештою ліквідували на місці. 

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Теги: вибух навчання рятувальники Туреччина нафта

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