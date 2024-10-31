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Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих
МВС Грузії затримало винних у фальсифікації виборів
фото із відкритих джерел

МВС Грузії повідомило про затримання двох осіб за вкидання бюлетенів у день виборів

Двоє громадян Грузії затримано за звинуваченням у вкиданні бюлетенів у день парламентських виборів 26 жовтня, повідомило МВС країни. За даними відомства, правопорушення сталося на виборчій дільниці у Марнеульському районі.

«Слідство встановило, що під час виборів до парламенту Грузії 26 жовтня 2024 року на виборчій дільниці №69 села Саддхулі Марнеульського муніципалітету обвинувачені з порушенням закону опустили бюлетені до скриньки.  У результаті проведених слідчих дій було затримано Р. І. та Т. Є. у якості обвинувачених», – йдеться в повідомленні.

У результаті вкидання результати голосування на цій дільниці були анульовані. У МВС наголосили, що цей злочин передбачає позбавлення волі строком до двох років.

У той же час, Генеральна прокуратура Грузії повідомила, що зараз веде розслідування 47 кримінальних справ щодо можливої ​​фальсифікації парламентських виборів. Там також додали, що громадяни, які заявляли про масову фальсифікацію в ході виборчого процесу, відмовляються від надання свідчень у прокуратурі, що ускладнює розслідування.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час брифінгу заявила, що не піде на допит до Генеральної прокуратури, куди її викликали у рамках справи про можливу фальсифікацію парламентських виборів, які відбулися у суботу, 26 жовтня. Сама вона при цьому звинувачує у підтасовуванні грузинську владу.

Як відомо, 30 жовтня прокуратура Грузії на підставі звернення Центральної виборчої комісії розпочала розслідування «за фактом передбачуваного шахрайства на парламентських виборах, що має ознаки злочину», передбаченого відповідною статею Кримінального кодексу Грузії. У зв'язку з цим президента Саломе Зурабішвілі викликали на допит.

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Теги: прокуратура вибори Грузія слідство допит розслідування злочин Саломе Зурабішвілі

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