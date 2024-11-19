«Ситуація жахлива». Ветеран, який залишився без ніг, розповів, що треба змінити в лікарнях

Військовий: У туалет ніяк на кріслі колісному не міг заїхати через вузькі дверні отвори і високі пороги кругом

«Найскладніше було з пересуванням на кріслі колісному по державних лікарнях»

Ветеран війни Сергій Копищик, який втратив обидві ноги, розповів, що під час лікування найскладнішим було пересування на кріслі колісному по державних лікарнях у Одесі. У інтервʼю «Главкому» він заявив, що у більшості випадків там не було зручностей для комфортного пересування.

«Ситуація з цим просто жахлива – ні пройти, ні проїхати. От, наприклад, у лікарні Філатова в Одесі (Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова, де Сергію Копищику діставали уламки ворожого снаряду з ока, – «Главком), у туалет ніяк на кріслі колісному не міг заїхати через вузькі дверні отвори і високі пороги кругом. Самому ніяк не впоратися. Допомагала дружина», – наголосив ветеран.

Водночас це була чи не єдина проблема, з якою зіткнувся військовий. Адже, за його словами, в інших аспектах у лікарні все було добре.

«Ліжка у палатах нормальні, з харчування проблем теж не виникало. От тільки санвузли не обладнані належним чином для зручності користування. Пандусів немає і подібних речей», – пояснив Копищик.

Також військовий підсумував, що у процесі лікування не купував нічого за власний кошт, і всім забезпечували лікарні за свій рахунок.

«Не рахуючи якихось елементарних пігулок, як от від головного болю. Не вважаю, що це треба враховувати. Іншими, дорожчими, важливішими препаратами мене забезпечували. Основне лікування я проходив у Одесі. І повністю всі ті препарати, які отримував, мені давали», – наголосив Копищик. Він додав, що лікарі не вимагали грошей.

До слова, 26-річний Сергій Копищик після поранення та демобілізації повернувся на роботу. Копищик три місяці тому повернувся на підприємство, де працював до повномасштабної війни. Але не на свою посаду оператора листозгину, а на ту, де працювати фізично легше. Йому запропонували бути комплектувальником на складі.

Раніше ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади.

Нагадаємо, раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз розповів, що був змушений пройти декілька медичних комісій, щоб затвердила потребу проводити протезування та списатися з військової служби. Під час цього він стикнувся з численними бюрократичними перешкодами.