26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна говорити неправду

26 листопада, Міжнародний день чоботяра, Всесвітній день оливкового дерева. Віряни вшановують пам′ять святого преподобного Аліпія стовпника.

Міжнародний день чоботяра

фото з відкритих джерел

Міжнародний день чоботяра (International Shoemaker Day), що відзначається 26 жовтня, – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття.

Цей день віддає данину поваги кваліфікованим ремісникам, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття. У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботяра привертає увагу до кропіткої і творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

Міжнародний день чоботяра – це час визнати і оцінити унікальні навички майстрів взуттєвої справи. Це день, щоб відсвяткувати традиції, відданість і майстерність, які вкладаються в ремонт і створення взуття. Це свято нагадує про цінність майстерності в епоху, коли домінують одноразові споживчі товари.

Всесвітній день оливкового дерева

фото з відкритих джерел

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день оливкового дерева. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО 2019 року, щоб привернути увагу до символічного, екологічного, культурного та економічного значення оливкового дерева.

Оливкове дерево є символом миру, гармонії та витривалості. Воно глибоко вкорінене в традиціях багатьох народів, особливо країн Середземномор'я, де оливкові гаї існують уже тисячі років. Оливкові дерева сприяють запобіганню ерозії ґрунтів, збереженню біорізноманіття та адаптації до змін клімату.

Оливкова олія та продукти з оливок є ключовими товарами для багатьох країн, забезпечуючи робочі місця та підтримуючи місцеву економіку.

Яке сьогодні релігійне свято

26 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Аліпія стовпника. Він був відомим аскетом і чудотворцем, який жив у Візантійській імперії в VI столітті. Він народився в місті Адріанополь (нині Едірне, Туреччина) і відомий своєю незвичайною формою аскетизму, яку він практикував більшу частину свого життя.

Аліпій обрав аскетизм на стовпі як форму служіння Богу. Цей метод полягав у тому, що святий жив на стовпі, щоб уникнути земних спокус і зосередитися на духовному житті. Він побудував три стовпи, на кожному з яких він жив певний період часу. Під час свого життя на стовпі Аліпій проводив багато часу у молитві та посту. Його аскетичний подвиг привернув увагу багатьох людей, які приходили до нього за духовною порадою та підтримкою.

За життя Аліпія сталося багато див, які були приписані його молитвам і вірі. Відомо, що багато людей отримували зцілення і духовну підтримку через його заступництво. Святий Аліпій помер 640 року.

Що не можна робити цього дня

Якщо на дорозі ви знайдете гроші, не варто залишати їх собі, краще віддати на благодійність або жебракові.

Не можна намовляти на ближнього, говорити неправду, марно базікати.

Народні прикмети і традиції

Вдень снігова буря, значить вночі буде мороз;

Випало багато снігу – наступного року буде урожай зернових;

На небі яскраво мерехтять зірки, значить чекайте на вітряну і снігову погоду.

Пам’ятні події 26 листопада

1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;

1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;

1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут «вільного козацтва»;

1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;

1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;

1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;

2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Антон (Антонін), Никифор, Іван, Герман, Манефа.