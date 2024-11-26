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26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 26 листопада
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна говорити неправду

26 листопада, Міжнародний день чоботяра, Всесвітній день оливкового дерева. Віряни вшановують пам′ять святого преподобного Аліпія стовпника.

Міжнародний день чоботяра

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Міжнародний день чоботяра (International Shoemaker Day), що відзначається 26 жовтня, – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття.

Цей день віддає данину поваги кваліфікованим ремісникам, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття. У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботяра привертає увагу до кропіткої і творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

Міжнародний день чоботяра – це час визнати і оцінити унікальні навички майстрів взуттєвої справи. Це день, щоб відсвяткувати традиції, відданість і майстерність, які вкладаються в ремонт і створення взуття. Це свято нагадує про цінність майстерності в епоху, коли домінують одноразові споживчі товари.

Всесвітній день оливкового дерева

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день оливкового дерева. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО 2019 року, щоб привернути увагу до символічного, екологічного, культурного та економічного значення оливкового дерева.

Оливкове дерево є символом миру, гармонії та витривалості. Воно глибоко вкорінене в традиціях багатьох народів, особливо країн Середземномор'я, де оливкові гаї існують уже тисячі років. Оливкові дерева сприяють запобіганню ерозії ґрунтів, збереженню біорізноманіття та адаптації до змін клімату.

Оливкова олія та продукти з оливок є ключовими товарами для багатьох країн, забезпечуючи робочі місця та підтримуючи місцеву економіку.

Яке сьогодні релігійне свято

26 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Аліпія стовпника. Він був відомим аскетом і чудотворцем, який жив у Візантійській імперії в VI столітті. Він народився в місті Адріанополь (нині Едірне, Туреччина) і відомий своєю незвичайною формою аскетизму, яку він практикував більшу частину свого життя.

Аліпій обрав аскетизм на стовпі як форму служіння Богу. Цей метод полягав у тому, що святий жив на стовпі, щоб уникнути земних спокус і зосередитися на духовному житті. Він побудував три стовпи, на кожному з яких він жив певний період часу. Під час свого життя на стовпі Аліпій проводив багато часу у молитві та посту. Його аскетичний подвиг привернув увагу багатьох людей, які приходили до нього за духовною порадою та підтримкою.

За життя Аліпія сталося багато див, які були приписані його молитвам і вірі. Відомо, що багато людей отримували зцілення і духовну підтримку через його заступництво. Святий Аліпій помер 640 року.

Що не можна робити цього дня

  • Якщо на дорозі ви знайдете гроші, не варто залишати їх собі, краще віддати на благодійність або жебракові.
  • Не можна намовляти на ближнього, говорити неправду, марно базікати.

Народні прикмети і традиції 

  • Вдень снігова буря, значить вночі буде мороз;
  • Випало багато снігу – наступного року буде урожай зернових;
  • На небі яскраво мерехтять зірки, значить чекайте на вітряну і снігову погоду.

Пам’ятні події 26 листопада

  • 1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;
  • 1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;
  • 1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут «вільного козацтва»;
  • 1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;
  • 1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;
  • 1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;
  • 2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Антон (Антонін), Никифор, Іван, Герман, Манефа.

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Теги: Туреччина свято традиції університет благодійність урожай статут ремонт ЮНЕСКО Грузія студенти продукти Франція гроші професії

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