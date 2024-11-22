На Полтавщині викрито професора вишу, який організував схему для ухилянтів

Під час обшуків в організатора схеми правоохоронці виявили понад $118 тис. та 169,5 тис. грн

Завдяки своїм зв’язкам, викладач обіцяв оформити вступ без складання іспитів або отримати сфальшовану довідку про зарахування

На Полтавщині поліція повідомила про підозру професору одного з приватних університетів. Він сприяв в уникненні військової служби шляхом фіктивного зарахування до вишу та підробки медичних документів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зауважив, що перший спосіб уникнення призову полягав у зарахуванні військовозобов’язаних на денну форму навчання до бакалаврату, магістратури чи аспірантури місцевого державного університету. Завдяки своїм зв’язкам, викладач обіцяв оформити вступ без складання іспитів або отримати сфальшовану довідку про зарахування.

«Другий спосіб включав підробку документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Організатор сприяв виключенню призовників з військового обліку, використовуючи фіктивне «лікування» в психіатричному диспансері», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання та роботи учасників «схем» правоохоронці вилучили печатки різних установ та організацій, документи, мобільні телефони. В організатора було знайдено понад $118 тис. та 169,5 тис. грн.

Правоохоронці вручили викладачу підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрито чергову схему ухилення від мобілізації. Шістьом її учасникам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – посадовці, медики та експравоохоронці. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.