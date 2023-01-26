Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua

Нині в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби

Сьогодні, 26 січня, в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби, у світі – Всесвітній день екологічної освіти та Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських. 

Який сьогодні день в Україні і світі

26 січня в Україні святкують День працівника контрольно-ревізійної служби. У 1993 році було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Саме день затвердження цього документу – 26 січня – вважається днем святкування працівників, що працюють в підрозділах контрольно-ревізійної служби.

Як один з органів виконавчої влади ДКРС має повноваження щодо контролю над бухгалтерською документацією, фінансовим обліком та звітами у державних організаціях України. Контрольно-ревізійна служба слідкує також за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів. Послуги працівників державного підрозділу необхідні передусім органам управління та бюджетним установам для перевірок витрат грошей, що надійшли з української скарбниці. Працівники у сфері контрольно-ревізійної служби України – ревізори та аудитори – відзначають своє професійне свято 26 січня кожного року.

26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Також 26 січня відзначається Всесвітній день екологічної освіти, який був започаткований міжнародними організаціями. Подія приурочена тому, щоб звернути увагу людства на проблеми забруднення довкілля. Люди можуть вплинути на якість свого життя завдяки підвищенню екологічної свідомості, що є основною та остаточною метою відзначення свята 26 січня.

Всесвітній день екологічної освіти був започаткований у 1972 році в Стокгольмі на семінарі ООН. Але саме після проведення Міжнародної конференції щодо довкілля у Белграді 1975 року та видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти, урочистість була затверджена на офіційному рівні. Традиційно у святкуванні заходу беруть участь усі громадяни європейських країн, виходячи на прибирання дворів та вулиць.

26 січня – це Міжнародний день митника. У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва(від 1994 року відома під сучасною назвою – Всесвітня митна організація). На сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.

Основні етапи цієї історії охоплюють 1947 рік, коли 13 європейських держав створили Митний комітет, 1950 рік – рік створення Ради митного співробітництва, 1992 рік – Україна набула членства в Раді митного співробітництва, 1995 рік, коли відбулося перетворення Ради на Всесвітню митну організацію (ВМО).

Через 30 років, 1983 року, саме цей день – 26 січня – вибрали як щорічне свято – Міжнародний день митника.

Релігійне свято

26 січня в церковному календарі – день пам’яти Єрмила та Стратоніка Сінгідонських. Вони були двома друзями з Сінгідунума (сьогодні місто Белград, Сербія), яких засудили на мученицьку смерть за християнську віру.

Єрмило був дияконом в місті Сінгідунум. Відкрито проявляв свою християнську позицію, за що був кинутий до в’язниці. Довгий час його піддавали страшним тортурам. Але вони не змогли змусити мученика відректися від Христа. Правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмила у річці Дунай.

Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу, а також його другом. Він боявся, що втратить посаду і свою службу, якщо відкриється всім, що таємно сповідує християнство. Побачивши страждання свого товариша, Стратонік не зміг втримати сліз, чим і видав себе. Прийняв мученицьку смерть із Єрмилом. Сьогодні мощі святих містяться в Софійському храмі (Константинопіль).

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • якщо кішка ховає мордочку — буде мороз, лиже лапку — сонячна погода, катається по підлозі — до теплої погоди;
  • якщо кішка сідає на підвіконня і дивиться у вікно — чекайте на відлигу;
  • якщо в печі погана тяга — до тепла, а якщо сильна — будуть морози;
  • синиця біля вікна щебече – до ранньої весни;
  • хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • 24 січня не можна сваритись та лаятись;
  • не варто брати та давати у борг;
  • не можна займатись важкою фізичною працею;
  • не слід виходити на вулицю до світанку;
  • не можна ігнорувати безлад;
  • не рекомендується вишивати та шити.

Іменини

Нині святкують День ангела: Андрій, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом, Єрмил.

Теги: свята екологія митниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що змінить для ЗМІ закон «Про медіа»: авторки документу розповіли подробиці
Що змінить для ЗМІ закон «Про медіа»: авторки документу розповіли подробиці
Мешканці Херсона оригінально привітали Зеленського із днем народження (фото)
Мешканці Херсона оригінально привітали Зеленського із днем народження (фото)
При розрахунку вартості харчування солдата слід враховувати інфляцію у 45% – експерт
При розрахунку вартості харчування солдата слід враховувати інфляцію у 45% – експерт
Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)
Делегація Всеукраїнської ради церков відвідала посольство України при Святому Престолі (фото)
Голова Рівненської ОДА порахував, наскільки зросло населення області під час війни
Голова Рівненської ОДА порахував, наскільки зросло населення області під час війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7938
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
7832
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
6769
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
6486
Перша леді трепетно привітала президента з Днем народження

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 сiчня, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту