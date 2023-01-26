26 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Нині в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби

Сьогодні, 26 січня, в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби, у світі – Всесвітній день екологічної освіти та Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських.

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Який сьогодні день в Україні і світі

26 січня в Україні святкують День працівника контрольно-ревізійної служби. У 1993 році було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Саме день затвердження цього документу – 26 січня – вважається днем святкування працівників, що працюють в підрозділах контрольно-ревізійної служби.

Як один з органів виконавчої влади ДКРС має повноваження щодо контролю над бухгалтерською документацією, фінансовим обліком та звітами у державних організаціях України. Контрольно-ревізійна служба слідкує також за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів. Послуги працівників державного підрозділу необхідні передусім органам управління та бюджетним установам для перевірок витрат грошей, що надійшли з української скарбниці. Працівники у сфері контрольно-ревізійної служби України – ревізори та аудитори – відзначають своє професійне свято 26 січня кожного року.

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Також 26 січня відзначається Всесвітній день екологічної освіти, який був започаткований міжнародними організаціями. Подія приурочена тому, щоб звернути увагу людства на проблеми забруднення довкілля. Люди можуть вплинути на якість свого життя завдяки підвищенню екологічної свідомості, що є основною та остаточною метою відзначення свята 26 січня.

Всесвітній день екологічної освіти був започаткований у 1972 році в Стокгольмі на семінарі ООН. Але саме після проведення Міжнародної конференції щодо довкілля у Белграді 1975 року та видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти, урочистість була затверджена на офіційному рівні. Традиційно у святкуванні заходу беруть участь усі громадяни європейських країн, виходячи на прибирання дворів та вулиць.

26 січня – це Міжнародний день митника. У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва(від 1994 року відома під сучасною назвою – Всесвітня митна організація). На сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.

Основні етапи цієї історії охоплюють 1947 рік, коли 13 європейських держав створили Митний комітет, 1950 рік – рік створення Ради митного співробітництва, 1992 рік – Україна набула членства в Раді митного співробітництва, 1995 рік, коли відбулося перетворення Ради на Всесвітню митну організацію (ВМО).

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Через 30 років, 1983 року, саме цей день – 26 січня – вибрали як щорічне свято – Міжнародний день митника.

Релігійне свято

26 січня в церковному календарі – день пам’яти Єрмила та Стратоніка Сінгідонських. Вони були двома друзями з Сінгідунума (сьогодні місто Белград, Сербія), яких засудили на мученицьку смерть за християнську віру.

Єрмило був дияконом в місті Сінгідунум. Відкрито проявляв свою християнську позицію, за що був кинутий до в’язниці. Довгий час його піддавали страшним тортурам. Але вони не змогли змусити мученика відректися від Христа. Правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмила у річці Дунай.

Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу, а також його другом. Він боявся, що втратить посаду і свою службу, якщо відкриється всім, що таємно сповідує християнство. Побачивши страждання свого товариша, Стратонік не зміг втримати сліз, чим і видав себе. Прийняв мученицьку смерть із Єрмилом. Сьогодні мощі святих містяться в Софійському храмі (Константинопіль).

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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якщо кішка ховає мордочку — буде мороз, лиже лапку — сонячна погода, катається по підлозі — до теплої погоди;

якщо кішка сідає на підвіконня і дивиться у вікно — чекайте на відлигу;

якщо в печі погана тяга — до тепла, а якщо сильна — будуть морози;

синиця біля вікна щебече – до ранньої весни;

хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

24 січня не можна сваритись та лаятись;

не варто брати та давати у борг;

не можна займатись важкою фізичною працею;

не слід виходити на вулицю до світанку;

не можна ігнорувати безлад;

не рекомендується вишивати та шити.

Іменини

Нині святкують День ангела: Андрій, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом, Єрмил.