27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

У цей день не можна ходити до лісу

У вівторок, 27 вересня, відзначають Всесвітній день туризму.

Також в цей день в Україні – День машинобудівника та День вихователя і дошкільних працівників.

Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму всі любителі подорожей відзначають 27 вересня. Це свято започаткували члени Всесвітньої туристичної організації. Датою заснування свята вважається 27 вересня 1979 року.

Метою свята визначена пропаганда туризму серед мешканців всіх держав. Цей напрямок для багатьох країн є бюджетоформуючим. Крім того, туризм — це запорука пізнання інших культур та посилення дружби між народами.

Крім цього, свято щорічно відзначають люди, які працюють у цій сфері.

В незалежній Україні Всесвітній день туризму був додатково закріплений указом Президента Україні від 21-го вересня 1998-го року № 1047/98 і носить назву «День туризму», відзначається також 27-го вересня.

Традиційні урочистості, які присвячені до святкування Дня туризму, включають дії для заохочення туристичної активності, знижки та акції. Бізнес і офіційні особи висловлюють свою підтримку туристичної галузі, проходять презентації та відкриття нових туристичних напрямків для всіх категорій туристів.

Яке церковне свято

27 вересня Православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього.

Основою для дня Воздвиження Хреста Господнього став переказ пізніх літ. Згідно із цим переказом, в 326 році н.е. біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп’яли Ісуса, був знайдений той самий Голгофський хрест.

Так як Хрест – символ страждань, то день Воздвиження Хреста Господнього в народі вважався пісним.

З давніх-давен в це церковне свято відбувалися хресні ходи навколо селищ. Служили молебень, з іконами обходили поля, молячись про майбутній урожай. Ще молилися про хворих. Вірили, що якщо з вірою помолитися, то Животворящий Хрест і зі смертного ложа підніме.

Народні традиції

Головна традиція на Воздвиження — це відвідування храмів і церков, прослуховування божественних літургій. У багатьох містах києві проходить хресний хід. В цей день молилися за зцілення близьких, за багатий урожай у наступному році, просили про позбавлення від гріхів.

Хрест є особливою православної реліквією, що символізує страждання. Тому в цей день дотримуватися строгого посту. Раніше вважали, що того, хто нехтує цією традицією, Бог карає сімома гріхами, а з того, хто не скуштував скоромної їжі, сім гріхів знімає.

Вважалося, що молитви в цей день володіють особливою силою. Якщо в цей день щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов’язково буде виконано.

Хрест символізує божественний захист. У давнину той, хто хотів захистити свій будинок і своїх близьких, 27 вересня малював хрест на дверях свого житла. Ця традиція існує і в наш час.

Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.

Народні прикмети:

Закінчилося бабине літо – потепління не чекати до самої весни.

Різке похолодання – слід очікувати ранньої весни.

Заморозки вранці обіцяють швидку зиму, а якщо погода ясна та тепла – холод настане нескоро.

Якщо у цей день дме північний вітер - до спекотного наступного літа, західний вітер віщує погану погоду влітку.

Перелітного птаха вже не видно, значить, будуть тріскучі морози.

Якщо журавлі летять на південь, не поспішаючи, досить високо і курчать – то осінь буде теплою.

Що не рекомендується робити:

У свято не можна розпочинати нічого нового, вважається, що успіху у цієї справи не буде.

Не можна сваритися, лаятись, поганословити і бажати іншим зла. Під забороною не лише погані вчинки. Чистими повинні залишатися думки.

Не можна займатися фізичною роботою та роботою по дому.

Рекомендується у свято тримати піст, утримавшись від вживання їжі тваринного походження.

У цей день не можна ходити до лісу. Вважається, що змії готуються до зими, тож особливо активні.

Іменини

День ангела (іменини) 27 вересня святкує лише Іван.