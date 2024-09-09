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Сирський розповів, як було зірвано російський наступ на Сумську область

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сирський розповів, як було зірвано російський наступ на Сумську область
За словами Сирського, в результаті операції ЗСУ було створено свою зону безпеки в районі Курська
фото з відкритих джерел

Слідом за наступом РФ у Харківській області, ворог планував наступати на Сумському напрямку

Росія планувала новий наступ на Сумському напрямку після свого удару по Харківській області, однак низка чинників, включно з успішною операцією Збройних сил України в Курській області, завадила реалізації цих планів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

За його словами, 10 травня 2024 року російські війська здійснили другий масштабний наступ на Харківщину. Ворог планував після цього перейти до активних дій на Сумщині, використовуючи Курську область як плацдарм. Однак українські сили не дали можливості здійснити цей план.

«Крім того, вони продовжували щодня обстрілювати наші населені пункти, через що ми зазнавали втрат, насамперед серед мирного населення. Так тривало до травня, а у травні відбулося суттєве посилення. Тоді вже було ясно, що ця затримка тимчасова», – сказав Сирський.

Після значних втрат у Харківській області, російські війська були змушені перейти до оборони, зокрема у Вовчанську та районі Липців і Глибокого. Тому РФ почала перекидати війська, що перебували в Курській області, на Харківський напрямок, що фактично зірвало наступ на Сумщині.

«Це знижувало загрозу наступу противника. Ми не давали йому діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня», – підкреслив український головнокомандувач Збройних сил України.

Сирський також зазначив, що операція ЗСУ створила «зону безпеки» у Курській області, що дозволило зменшити загрозу з боку російських сил та взяти в полон значну кількість ворога для майбутнього обміну.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде головним для України на початку осені.

Теги: Україна ворог наступ Олександр Сирський

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