Продовжуємо рухатися далі: Остін підбив підсумки «Рамштайну»

Ллойд Остін зазначив, що група «Рамштайн» почула заклик президента Володимира Зеленського

Західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні, повідомляє Суспільне.

Голова Пентагону подякував союзникам і партнерам, які надали українським військам озброєння для захисту країни.

«Близько 50 країн повернулися сьогодні до Рамштайну і продовжують терміново надсилати Україні необхідні засоби, в тому числі засоби ППО, бронетехніку, артилерійські боєприпаси, і, нещодавно, винищувачі F-16. Ця коаліція виділила понад 106 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з лютого 2022 року, і наші друзі продовжують рухатися далі. У відсотках від ВВП десяток наших союзників фактично роблять більший внесок у самооборону України, ніж США», – сказав Остін.

За його словами, союзники беруть на себе нові «разючі» зобов'язання щодо допомоги Україні у сфері безпеки.

«Оголошення Данії про виділення близько 115 млн доларів на короткострокову та довгострокову підтримку України. Це включає закупівлю нового військового обладнання через українську оборонну промисловість. А Норвегія передає оборонні технології через норвезьку промисловість для підтримки виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні. Це ще більше посилить здатність України виробляти сучасні артилерійські боєприпаси вдома», – сказав міністр оборони США.

Остін додав, що США також роблять свій внесок і продовжать зосереджуватись на пріоритетних потребах України в силах і засобах.

«Я радий оголосити, що президент Байден санкціонував новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів.Це надасть Україні додаткові засоби ППО, бронетехніку, протитанкові озброєння та боєприпаси для ракетних систем і артилерії. Але ми зосереджені не лише на короткострокових потребах України. Ми також працюємо з союзниками і партнерами, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку», – сказав він.

Голова Пентагону закликав союзників і партнерів координують підтримку України і разом з національними директорами з питань озброєнь контактної групи допомагають Україні «будувати для нас боєздатне майбутнє».

«Ви можете бачити це на прикладі невтомної роботи Коаліції з посилення потенціалу ВПС, яка протягом останнього року тренувала українських пілотів і оснастила Україну першими винищувачами F-16. Ми також працюємо разом, щоб стимулювати інвестиції у власну оборонно-промислову базу України. А національні директори з питань озброєнь допомагають перетворити потреби України на розширені виробничі лінії по всьому світу і прискорити постачання ключових сил і засобів», – сказав Остін.

За словами міністра, контактна група також співпрацює з українськими оборонними компаніями, щоб допомогти Україні нарощувати власне виробництво.

«І ми працюємо з Україною над створенням міцної основи для довгострокової підтримки. Тому ми впевнені, що будуємо правильну структуру, яка допоможе Україні досягти успіху в наступні тижні, місяці і роки. Вони також відстоюють нашу спільну безпеку в 21 столітті. Члени цієї контактної групи розуміють, що поставлено на карту, і ми не відступимо», – сказав голова Пентагону.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун зазначив, що члени контактної групи не можуть зупинити зараз надавати допомогу Україні.

«Виклик, який стоїть перед нами, полягає в тому, що Україні потрібна допомога у відновленні їхніх бойових сил, створенні нових від сьогодні до наступної весни. Ми повинні розвивати поточну динаміку, забезпечуючи частинами, обладнанням і навчаючи парк озброєнь, що поставляються в Україну. Це також має допомогти Україні створити власну промислову базу, розблокувавши технічні специфікації, шукаючи можливості спільного виробництва та забезпечуючи навчання ключовому техобслуговуванню. Це забезпечить потужне внутрішнє виробництво та підтримку потужностей», – сказав він.

Втрата Покровська

За словами Брауна, США будуть дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити Покровськ, а також всі інші території.

«Ключовим моментом тут є те, що ми хочемо переконатися, що вони захистять цю територію так, щоб це не вплинуло на одну з цілей, яку вони ставили перед собою – захистити північ і схід, захистити свої промислові райони. Тому це важливий аспект для нації. Це також важливий аспект захисту цієї території, щоб продовжувати дозволяти їм генерувати бойову міць, не лише там, на Донбасі, але й по всьому фронту», – сказав він.

Мирний план Зеленського

Остін зазначив, що Зеленський окреслив «свої цілі та завдання під час своєї вступної промови».

«У мене була можливість провести якісний час з президентом Зеленським, але план перемоги ми не обговорювали. Ми говорили про багато речей, але цю конкретну частину ми не обговорювали, і президент Зеленський збирається представити його президенту Байдену та іншим лідерам за першої ж нагоди», – сказав він.

Голова Пентагону знову заявив, що війна може закінчитися дуже швидко, якщо Путін вирішить вивести свої війська з тих місць, які він окупував в Україні.

«Україна зосереджена на захисті своєї суверенної території. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб допомогти їм у цьому. Перемога буде визначатися цілями і завданнями. Але ми знаємо з самого початку, що він хотів анексувати Україну, тому що він не вірить, що Україна є незалежною країною», – сказав Остін.

Він переконаний, що врешті конфлікт буде вирішений за столом переговорів.

«Але коли це станеться важко передбачити, тому ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб поставити Україну в найкраще становище, в якому вона може опинитися, коли і якщо цей день настане в майбутньому», – сказав американський міністр.

Удари углиб території РФ

Остін заявив, що «не існує одного-єдиного засобу, який сам по собі буде вирішальним» у війні Росії проти України, а підхід США полягає в інтеграції різних засобів для найкращого результату.

«Ми продовжимо робити все, аби гарантувати, що в них (українців. – Ред.) є усе, аби досягати успіху та створювати правильну динаміку на полі бою; можливо, створювати певні можливості; та допомагати Україні краще захищати свою територію», – зазначив він.

Що ж стосується дозволу щодо використання Atacms для глибоких ударів по території Росії, то Остін заявив, що Росія вже вивела літаки за межі дій Atacms, і що Україна має власну зброю для цього.

«В України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості Atacms чи Storm Shadow. Росіяни перенесли свої літаки, які використовують для КАБів, за межі радіуса дії Atacms. Ми зосереджуємось на тому, щоб допомогти їм бути більш ефективними в захисті своєї території», – сказав голова Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє Пентагон.