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Зеленський пояснив, скільки часу Україна утримуватиме Курщину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, скільки часу Україна утримуватиме Курщину
Зеленський пояснив, як довго Україна утримуватиме під контролем частику Курщини
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «На даний момент вона (частина КуНР) нам потрібна»

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна буде тримати під контролем частину Курської області, оскільки це є невід'ємною частиною «переможного плану» щодо припинення війни. Про це президент України заявив під час інтерв'ю. 

«На даний момент вона (частина КуНР) нам потрібна», – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля. Колишній кореспондент Reuters News з питань Росії Альфред Купер зазначив, що після успіху України на Курщині для повернення контролю над своїми прикордонними територіями РФ доведеться або залишити свої позиції в Україні, або ж призвати на службу молодих призовників. Проте це буде проблемою, оскільки відправка строковиків на війну є політично складною, адже Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій.

Як повідомлялося, попри те, що Суджа розташована у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

До слова, українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області РФ. 

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Теги: росія війна путін Україна Курщина

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