26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Практично не змінюється температура повітря протягом дня – такою вона буде найближчими днями

Сьогодні не можна лаятись, сваритися з близькими людьми

26 вересня – Всесвітній день моря, Всесвітній день контрацепції, Всесвітній день здоров'я довкілля та Європейський день мов. Віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова.

Всесвітній день моря

Це свято було засноване Міжнародною морською організацією (IMO) 1978 року для підвищення обізнаності про важливість морської галузі, безпеки, охорони та сталого розвитку судноплавства.

Основна мета Всесвітнього дня моря – привернути увагу до екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів та добробуту моряків. Щороку цей день присвячений певній темі.

Всесвітній день контрацепції

Це свято було започатковане 2007 року за ініціативи десяти міжнародних організацій, які займаються питаннями репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про важливість контрацепції та забезпечення доступу до сучасних методів запобігання небажаній вагітності.

Контрацепція відіграє ключову роль у зниженні материнської смертності, боротьбі з інфекціями, що передаються статевим шляхом, та наданні жінкам можливості планувати своє майбутнє.

Всесвітній день здоров'я довкілля

Це свято було започатковане 2011 року Міжнародною федерацією здоров’я довкілля (IFEH) в Індонезії. Основна мета цього дня – привернути увагу до питань здоров’я довкілля та підвищити обізнаність про вплив людської діяльності на навколишнє середовище.

Щороку Всесвітній день здоров’я довкілля присвячений певній темі, яка висвітлює актуальні екологічні проблеми.

Європейський день мов

Це свято було засноване Радою Європи 2001 року під час Європейського року мов. Основна мета цього дня – заохочення вивчення мов, підвищення обізнаності про мовне та культурне різноманіття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню.

Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як мовні уроки, семінари, лекції, конкурси та культурні події, які спрямовані на популяризацію вивчення мов серед людей різного віку.

Яке церковне свято 24 вересня

26 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і автором кількох книг Нового Завіту, включаючи Євангеліє від Івана, три послання та Об’явлення Івана Богослова.

Іван народився у Віфсаїді, Галілея, і був сином Зеведея та Саломії. Разом зі своїм братом Яковом, він був рибалкою до того, як Ісус покликав їх стати Його учнями. Іван був одним із найближчих учнів Ісуса і часто згадується як «учень, якого любив Ісус».

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Що не можна робити сьогодні

Забороняється лаятися, сваритися з близькими людьми;

Не можна зациклюватися лише на негативі;

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції

граки вже відлетіли – перший сніг близько;

сніг з дощем – у січні чекайте на три великі відлиги;

після тривалого затишшя дме сильний вітер – чекайте на дощ чи сніг.

Пам’ятні дати

1371 рік – у битві у долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік – англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік – внаслідок обстрілу Афін венеційською армією частково руйнують Парфенон;

1815 рік – герцог Рішельє стає прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік – у Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 рік – польська влада забороняє діяльність Пласту;

1951 рік – Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1962 рік – проголошено Єменську Арабську Республіку;

1991 рік – встановлено консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік – Україна приєднується до Ради Європи;

2012 рік – убивство у ТРЦ «Караван» – підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру;

2021 рік – у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.