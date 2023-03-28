28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні слід уникнути процедури миття голови, інакше на вас чекає розлука з близьким родичем

У вівторок, 28 березня, світова спільнота відзначає День їжі на паличці та День бур'янів, День Конституції Сербії, День вчителя у Чехії. В Україні святкують День географа, Всесвітній День історика.

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Православні віряни вшановують пам'ять святителів Агапія, Олександра, Дениса, Никанора, Никандра, Мануїла.

Який сьогодні день в Україні та світі?

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28 березня відзначають Всесвітній день історика. Багато людей недооцінюють цю професію. Однак саме історики, які знають наше минуле, можуть вплинути на наше майбутнє.

А ще 28 березня – День географа. Вже більше місяця ми докладно вивчаємо географію України за картою бойових дій, маршрутами евакуації переселенців та маршрутами перевезення гуманітарних вантажів. І плануємо, як після перемоги ми поїдемо до міст, які раніше бачили лише на знімках та у телевізорі, вклонимося пам'яті жертв та загиблих захисників, обов'язково подякуємо Героїв – живих та полеглих. Ми тепер вивчатимемо географію по-іншому – серцем, а не розумом.

Яке сьогодні церковне свято

28 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Агапія і сімох інших. Жили вони за часів царювання імператора Діоклетіана і постраждали через свою віру в Господа в палестинській Кесарії.

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Православна церква Україна вшановує пам'ять святителів Агапія, Олександра, Дениса, Никанора, Никандра, Мануїла.

Існував в ті часи публічний наказ, що всі містяни повинні поклонятися ідолам і приносити їм жертви. Але дехто відмовився це зробити під час одного з язичницьких свят. Мучеників Агапія і Фекла віддали тоді на поталу диким звірам, а Тимофія засудили на спалювання.

Це криваве видовище бачили шестеро мужніх юнаків, які не змогли витерпіти муки невинних. Вони зв'язали свої руки, показавши цим, що також підтримують християнство і готові покласти свою голову за віру. Правитель міста не хотів губити зовсім молодих хлопців, тому почав вмовляти їх поклонитися ідолам. Але вони стояли на своєму. Тоді їх кинули до в'язниці, де вони довгий час перебували. Їх багато разів катували, але вони не відступилися і одного дня поклали своє життя за Ісуса Христа.

Що варто зробити 28 березня

Цей день було заведено присвячувати лісі і природі. На Русі лісу дякували за природні дари. Але ходити в лісову гущавину не рекомендувалося – можна потурбувати Лісовика.

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Вважалося, що в цей день дуже легко наврочити людині, тому з дому без шпильки на одязі не виходили.

Народні прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Дивилися, який сьогодні день: хмарно – до негоди;

Низько летять журавлі – чекайте поганої погоди;

Цвірінькають горобці – буде теплий і сонячний день;

Яскравий захід сонця вказує, що кілька наступних днів будуть дощовими.

Заборони

У цей день не дозволяється мити голову, інакше на вас чекає розлука з близьким родичем.

Не варто порушувати Великий піст, не дозволено їсти м'ячні, молочні продукти, рибу, яйця.

Заборонено пити алкогольні напої.

Іменини

28 березня День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Емануїл, Денис, Михайло, Тимофій.