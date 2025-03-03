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Волонтерка та парамедикиня з Дніпра. Згадаймо Ольгу Гриценко

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Волонтерка та парамедикиня з Дніпра. Згадаймо Ольгу Гриценко
З 2014 року Ольга Гриценко була волонтером, зокрема, допомагала вимушеним переселенцям і постраждалим від бойових дій, проводила навчання з такмеду
колаж: glavcom.ua

Про те, що Ольга Гриценко вирішила піти на війну, не знали навіть рідні

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ольгу Гриценко. 

Старший сержант, медик у 413-му окремому стрілецькому батальйоні Ольга Гриценко загинула 3 березня 2024 року. Про це повідомив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 

Народилася Ольга Гриценко 23 вересня 1975 року у місті Дніпро, тоді Дніпропетровськ. Працювала медсестрою. З 2014 року була волонтером, зокрема, допомагала вимушеним переселенцям і постраждалим від бойових дій, проводила навчання з такмеду.

«Достатньо було тільки сказати, що в тебе є якась проблема – Оля була перша, яка бігла вирішувати цю проблему, – згадує подруга Світлана. – У неї був такий стрижень, якщо вона вирішила, то так воно і було. І всі приходили на її перший поклик... Вона була така людина, яка потребувала якоїсь діяльності. Вона була патріоткою, переживала за всіх. Дуже світла людина, енергійна. Вона могла подзвонити о другій годині ночі і сказати в мене є ідея – завтра організовуємо свято».

З 2014 року Ольга Гриценко була волонтером, зокрема, допомагала вимушеним переселенцям і постраждалим від бойових дій, проводила навчання з такмеду
З 2014 року Ольга Гриценко була волонтером, зокрема, допомагала вимушеним переселенцям і постраждалим від бойових дій, проводила навчання з такмеду
фото: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара/Facebook

Дізналася жінка про загибель подруги, коли зателефонували на її мобільний телефон.

«Мій чоловік зателефонував на її номер і взяла слухавку жіночка і сказала, що Олі з нами більше не має. Був приліт прямо у частину там, де служила вона. Загинула тільки вона одна. Під Куп’янськом вона була», – каже подруга загиблої Світлана.

Ольга Гриценко під час інтерв'ю
Ольга Гриценко під час інтерв'ю
фото: dp.informator.ua

Ольга навчалася у Дніпровському національному університеті на факультеті медичних технологій, діагностики та реабілітації (фах «Соціальна робота»), але не завершила навчання, бо у 2023 році долучилась до ЗСУ. Про це рішення, за словами подруги, не знали навіть рідні.

Портрет Ольги Гриценко, намальований Оленою Білозерською. Папір, гелева ручка, олівець
Портрет Ольги Гриценко, намальований Оленою Білозерською. Папір, гелева ручка, олівець
фото: Олена Білозерська

Ольга Гриценко загинула 1 березня 2024 року під Куп'янськом на Харківщині, від прильоту корегованої авіаційної бомби (КАБ).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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