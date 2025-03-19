Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда
Захисник був змушений залишити службу у зв’язку з отриманими травмами
колаж: glavcom.ua

Малоїд захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Малоїда. 

16 березня 2025 року помер житель міста Рава-Руська, військовослужбовець Юрій Михайлович Малоїд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рава-Руську міську раду.

Народився Юрій 15 квітня 1982 року. Закінчив Рава-Руський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 та Рава-Руський професійний ліцей.

У 2022 році пішов добровольцем захищати Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згодом у зв’язку з отриманими травмами був змушений залишити службу.

У 2022 році Юрій Малоїд пішов добровольцем захищати Україну у лавах Третьої танкової бригади
У 2022 році Юрій Малоїд пішов добровольцем захищати Україну у лавах Третьої танкової бригади
фото: Рава-Руська міська рада/Facebook

Поховали захисника України на міському кладовищі Рава-Руської.

У Юрія Малоїда залишилися батько та сестра. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці незалежність війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота на випередження для СБУ є пріоритетом
Удари по енергетиці. Наслідки могли бути значно гіршими
7 березня, 18:33
Аукціон з відбору переможця тендера відбудеться 10 березня
Добудова енергоблоків ХАЕС. Енергоатом оголосив тендер на коштовний ремонт крану
18 лютого, 07:55
Ракушан вважає за необхідне запобігти новій хвилі біженців, адже багато чоловіків можуть захотіти приїхати до своїх сімей, які вже живуть в Чехії
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни
19 лютого, 11:48
Макрон – лідер симпатій українців серед європейських політиків
Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування
22 лютого, 07:43
У травні 2023 року Седунов уклав контракт із приватною військовою компанією «Вагнер»
Сили оборони ліквідували хокеїста-«вагнерівця» з Бурятії
26 лютого, 14:02
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1 березня, 00:06
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2025 року
4 березня, 00:02
Серед найпопулярніших категорій витрат українців – комунальні послуги, телекомунікації та заклади харчування
Куди українці витратили кошти «Зимової єПідтримки»? Мінекономіки підбило підсумки
3 березня, 15:51
Ушаков заявив, що метою Москви нібито є «довгострокове мирне врегулювання»
«Це нам нічого не дає». Помічник Путіна розкритикував мирний план американців
13 березня, 16:36

Суспільство

У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда
У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Чи можуть релігійні переконання забороняти службу у війську? Популярний священник-блогер дав відповідь
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
Дослідження НАЗК: де в Україні найбільше стикаються з хабарями
Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
Сили оборони уразили одразу три рідкісні північнокорейські установки на Курщині (відео)
Росіяни атакували дві лікарні на Сумщині: є пошкодження
Росіяни атакували дві лікарні на Сумщині: є пошкодження
Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані
Дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
128K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
82K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
31K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
30K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua