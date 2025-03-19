У 2022 році пішов на фронт добровольцем. Згадаймо Юрія Малоїда

Захисник був змушений залишити службу у зв’язку з отриманими травмами

Малоїд захищав Україну у лавах Третьої танкової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Малоїда.

16 березня 2025 року помер житель міста Рава-Руська, військовослужбовець Юрій Михайлович Малоїд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рава-Руську міську раду.

Народився Юрій 15 квітня 1982 року. Закінчив Рава-Руський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 та Рава-Руський професійний ліцей.

У 2022 році пішов добровольцем захищати Україну у лавах Третьої танкової бригади. Згодом у зв’язку з отриманими травмами був змушений залишити службу.

У 2022 році Юрій Малоїд пішов добровольцем захищати Україну у лавах Третьої танкової бригади фото: Рава-Руська міська рада/Facebook

Поховали захисника України на міському кладовищі Рава-Руської.

У Юрія Малоїда залишилися батько та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.