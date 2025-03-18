Став першою жертвою у сучасній російсько-українській війні. Згадаймо Сергія Кокуріна
11 років тому Сергій Кокурін став першим військовим, вбитим окупантами у сучасній російсько-українській війни
Сьогодні, 18 березня, – річниця загибелі кримчанина, уродженця Сімферополя Сергія Кокуріна. Під час анексії Криму він став першою жертвою в новітній російсько-українській війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український інститут національної пам'яті.
У званні прапорщика він займав посаду начальника складу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ. Перебуваючи на спостережній вежі автопарку частини в Сімферополі, він загинув від снайперського пострілу, що влучив прямо в серце.
16 березня 2014 року в Криму й Севастополі був проведений нелегітимний «референдум» щодо статусу півострова, після чого Російська Федерація проголосила анексію Криму. Ані Україна, ані міжнародна спільнота, включно з Євросоюзом та США, не визнали результати цього голосування. 18 березня Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Світові організації засудили анексію та окупацію півострова, визнавши її незаконною, а країни Заходу ввели економічні санкції проти РФ. Росія, у свою чергу, продовжує називати свої дії «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України визначила 20 лютого 2014 року офіційною датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.
За Указом Президента України №599/2014, від 19 липня 2014 року, Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу, героїзм, вірність військовій присязі та незламність духу.
Нагадаємо, у боях за Україну загинув командир Першого батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант Володимир Стогній, позивний Золотий.
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