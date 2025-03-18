Став першою жертвою у сучасній російсько-українській війні. Згадаймо Сергія Кокуріна

Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу, героїзм, вірність військовій присязі та незламність духу

11 років тому Сергій Кокурін став першим військовим, вбитим окупантами у сучасній російсько-українській війни

Сьогодні, 18 березня, – річниця загибелі кримчанина, уродженця Сімферополя Сергія Кокуріна. Під час анексії Криму він став першою жертвою в новітній російсько-українській війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український інститут національної пам'яті.

У званні прапорщика він займав посаду начальника складу 13-го фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ. Перебуваючи на спостережній вежі автопарку частини в Сімферополі, він загинув від снайперського пострілу, що влучив прямо в серце.

Загинув від пострілу снайпера з прямим влученням у серце Книга пам'яті полеглих за Україну

Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу Український інститут національної пам'яті

16 березня 2014 року в Криму й Севастополі був проведений нелегітимний «референдум» щодо статусу півострова, після чого Російська Федерація проголосила анексію Криму. Ані Україна, ані міжнародна спільнота, включно з Євросоюзом та США, не визнали результати цього голосування. 18 березня Володимир Путін оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу Український інститут національної пам'яті

Світові організації засудили анексію та окупацію півострова, визнавши її незаконною, а країни Заходу ввели економічні санкції проти РФ. Росія, у свою чергу, продовжує називати свої дії «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України визначила 20 лютого 2014 року офіційною датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.

Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу Український інститут національної пам'яті

За Указом Президента України №599/2014, від 19 липня 2014 року, Сергій Кокурін був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за його відвагу, героїзм, вірність військовій присязі та незламність духу.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув командир Першого батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант Володимир Стогній, позивний Золотий.



