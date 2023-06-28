28 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У снах, що наснилися в ніч на 28 травня, зверніть увагу на почуті слова

У середу 28 червня в Україні відзначається День Конституції, а у світі – Міжнародний день соціального бізнесу і День пірсингу. Православна церква сьогодні вшановує пам’ять пророка Амоса.

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День Конституції України

Уночі 28 червня 1996 року Верховна Рада України затвердила основний закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними впливовими на той час силами на політичному Олімпі країни. Звідси і чимало тих протиріч, які від самого початку були закладені в тіло документу та, як наслідок, у весь державно-правовий лад України.

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Почнемо з форми правління. Вона в нас компромісна – і не парламентська (президента обирає Рада), і не президентська (глава держави одночасно є і прем'єром), а змішана, парламентсько-президентська. Таким чином, з одного боку, є система стримування й противаги, але з іншого – завжди існує ризик протистояння між Кабміном та Офісом президента.

Дається взнаки й «непоєднуване» поєднання ліберального та соціального підходів у нормах щодо соціального забезпечення й економіки. Тодішній президент Леонід Кучма як посткомуніст «з капіталістичним обличчям» виступав однозначно за ринкову економіку та вільний ринок, тоді як головний опозиціонер у владі, спікер Верховної Ради й одночасно очільник Соцпартії Олександр Мороз наполіг на тому, щоб на рівні Конституції залишити «безкоштовними» базову медицину та освіту.

Національна політика. «Рухівці» відбили всі атаки на мову (так, вони були постійними) й подбали про утвердження положення щодо виключно однієї єдиної – української – державної мови. Одначе, аби заспокоїти Росію, довелося забезпечити Крим статусом автономії. І це ще одне певне протиріччя, бо ж ми є державою унітарною, а не федеративною.

Спираючись саме на непорушність конституційних засад, які забезпечували існування України як сучасної, європейської, демократичної держави, діяли звитяжні учасники і Помаранчевої революції, і Революції Гідності, і Мовного майдану, і Податкового майдану. Усі вони прагнули захистити Конституцію.

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Й ось уже дев’ятий рік тисячі кращих синів і дочок України захищають Конституцію на фронті.

Міжнародний день пірсингу

фото: Pixabay

Також 28 червня святкується День пірсингу. Дата обрана на честь дня народження Джима Уорда, який відкрив найперший у світі професіональний салон пірсингу «Рукавичка» у 1978 році.

Попри те, що проколювання мочок вух та носа століттями було властиво деяким народам, саме Уорд зробив пірсинг безпечним та естетичним. Він також почав виробляти ювелірні прикраси, які мали вид фіксованого кільця та штанги з внутрішньою різьбою. Джим не сам розроблював ці конструкції. Ідею він перейняв у свого товариша з Німеччини та поширив її, самостійно розроблюючи дизайн виробів із золота та срібла.

Сучасні майстри модифікації тіла вважають відкриття студії Джима Уорда першим етапом розвитку та популяризації татуювання й пірсингу.

Міжнародний день соціального бізнесу

Крім того, 28 червня – Міжнародний день соціального бізнесу. Свято започатковано, щоб привернути увагу представників влади та інших людей до проблем, що досі залишаються у суспільстві. Соціальне підприємництво ведуть організації, діяльність яких спрямована на створення справедливих взаємовідносин у суспільстві, тобто такі, що змінюють наш світ на краще: організація харчування безхатьків, обмін книжками/одягом тощо, виготовлення екологічної енергії з відходів, створення робочих місць.

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Дата святкування обрана на честь дня народження Мохаммада Юнуса, який став засновником мікрофінансування та мікрокредитування, а у 2006 році був нагороджений Нобелівською премією миру за вагомий внесок в економічний та соціальний розвиток суспільства.

Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

Сьогодні православні християни відзначають день пам'яті пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського, а також день пам'яті преподобного Ісаї. Святий Ісайя народився поблизу Києва в родині благочестивих християн, в малих літах вступив до Києво-Печерської обителі.

У 1062 році винагороду за благочестиве життя був поставлений ігуменом Дмитрієва монастиря, а потім єпископом в Ростові. Всіляко боровся з ідолопоклонниками, підтримував віруючих в їх силі духа і радив молитви для позбавлення від спокус.

Помер у 1090 році, а мощі його визнані нетлінними і чудотворними.

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Народні прикмети

Туман віщує дощові дні.

Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.

Коники голосніше звичайного стрекочуть – чекай опадів.

Поросята верещать – до сирої погоди.

Худоба на пасовище важко дихає, з шумом видихає повітря – до дощу.

При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай – до грози.

У снах, що приснилися в ніч з 27 на 28 травня, потрібно звертати увагу на почуті слова.

Що не варто робити

Після обіду не можна нічого садити на городі, інакше урожай не зійде.

Якщо вам потрібно посіяти якісь культури, то краще робити це до полудня.

Незаміжнім дівчатам не рекомендується розповідати кому-небудь про свої плани – нічого не збудеться.

Постарайтеся в цю дату не витиратися чужим рушником – є ризик забрати собі проблеми людини.

Іменини

Чоловічі – Григорій, Михайло, Семен, Федір.

Жіночі – Іванна, Богдана.