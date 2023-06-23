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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Свято крутих хлопців та дівчат. Що треба знати про Центр спецоперацій «А»

glavcom.ua
Бійці «Альфи» знищили близько 4 тисяч окупантів
фото з відкритих джерел

СБУ – одна з основних структур Сил оборони, яка наближає Перемогу

Сьогодні свято у дуже крутих хлопців та дівчат. День Центру спецоперацій «А» СБУ (як його ще називають, «Альфа»). Про багато їх операцій ми навіть не чули. Про інші – чули, але наші спецслужби багато чого до Перемоги не коментує. Хто завдав удару по Кримському мосту? Хто по Севастопольской бухті? Хто добрався до російського літака у Мачулищах? Всі кому цікаво – знають або здогадуються. Але формально – без коментарів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Центр «А» СБУ виконав понад 3 тис. спеціальних і понад 1200 оперативно-бойових заходів.

СБУ – одна з основних структур Сил оборони, яка наближає Перемогу. Служба не тільки затримує російських агентів в тилу, а й воює в найгарячіших точках війни – від Зміїного до Бахмуту. А ЦСО «А» – одна із ключових ланок оновленої СБУ Василя Малюка. Це унікальний підрозділ, котрий із перших днів війни захищає країну, робить значний внесок у майбутню перемогу та проводить спецоперації найскладнішого рівня.

Я хочу сьогодні подякувати саме цім військовим. Та щиро їх поздоровити з професійним святом. «Закодовано в вас імена, і обличчя ховає тінь…» Ви дійсно круті та виконуваєте важливу роботу. Її ще буде багато… До речі, в них зараз йде набор до лав. Кому цікаво…

Бійці «Альфи» знищили близько 4 тисяч окупантів (не кажучи про велику кількість поранених ворогів) та понад 1 100 одиниць ворожої техніки (танки, ББМ, артилерійські системи, безпілотники, радіолокаційні установки тощо). Вони виявляють й ліквідовують ворожі ДРГ, нищать штаби та склади боєприпасів противника, їхню бойову техніку. В ЦСО працюють сильні снайпери та оператори дронів, які передають «привіти» окупантам.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ свято

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