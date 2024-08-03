3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лихословити, лаятися, пліткувати

3 серпня відзначається Міжнародний день близнюків, Всесвітній день кавуна, Міжнародний день блюзової музики. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня прийнято вітати близнюків – двійнят, трійнят тощо. Заходи щорічно проводяться кожний серпень, починаючи з 1976 року.

Свято було започатковане 1976 року у місті Твінсбург, штат Огайо, США. Ідея виникла завдяки однояйцевим близнюкам Мойсею та Аарону Вілкоксам, які 1819 року купили землю і пожертвували частину на будівництво школи за умови, що місто змінить свою назву на Твінсбург.

Всесвітній день кавуна

Святкування Всесвітнього дня кавуна припадає на 3 серпня. Ця дата також є невипадковою, адже саме тоді спостерігається пік збирання врожаю ягоди.

Достеменні дані про впровадження цього свята невідомі. Проте загальновизнаним є факт, що Всесвітній день кавуна почали відзначати американці. У Сполучених Штатах без цієї ягоди не обходиться жодна літня вечірка та пікнік. Неймовірний солодкий смак, свіжа соковитість та низька калорійність зробили кавун найулюбленішою ягодою для більшості населення Землі. Тому не дивно, що він заслуговує на свій власний всесвітній день.

Міжнародний день блюзу

Міжнародний день блюзової музики, що відзначається в першу суботу серпня, – це день, присвячений багатому і яскравому жанру блюзової музики,

Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування жанру, який глибоко вплинув на світ музики. День присвячений ознайомленню людей з історією блюзу та вшануванню його музики. Це день, щоб вшанувати минуле, відсвяткувати сьогодення і, найголовніше, забезпечити майбутнє цього унікального американського виду мистецтва, відомого як блюз.

Яке сьогодні релігійне свято

3 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Преподобний Ісаакій (Ісакій) Далматський був ченцем, відомим своїм подвижницьким життям та боротьбою проти аріанства. Під час правління імператора Валента (364–378) Ісаакій відважно виступив проти аріанства, яке заперечувало природу Ісуса Христа. Був знаменитим аскетом і заснував монастир біля Константинополя, який згодом став центром монашого життя.

Преподобний Далмат був одним із учнів Ісаакія. Він став наступником Ісаакія як ігумен (абат) монастиря. Під його керівництвом монастир Далмата (або Ісаакія) став ще більш відомим. Далмат, як і його наставник, був відомий своїм подвижництвом і боротьбою проти аріанства.

Преподобний Фавст був ченцем і подвижником, який жив у монастирі, заснованому Ісаакієм та Далматом. Він відомий своїм благочестивим життям і підтримкою своїх наставників у боротьбі проти єресей. Про його життя відомо небагато, але він згадується разом з Ісаакієм та Далматом як приклад вірності і духовної мужності.

Що не можна робити цього дня

Заборонено вживати в їжу м'ясні продукти.

Не можна лихословити, лаятися, пліткувати.

Краще не мити підлогу та не виносити з оселі сміття.

Не варто ледарювати.

Народні прикмети

Південний вітер – взимку буде багато снігу.

Яка погода цього дня, таким буде весь жовтень.

Повільно пливуть хмари – до сильного вітру.

Дощ і сильний вітер – чекайте на холодну і сиру осінь.

Пам’ятні події 3 серпня

1492 – Христофор Колумб вирушив з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 – (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1795 – заснована Паризька консерваторія.

1882 – Конгрес США заборонив в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1911 – вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.

1915 – австро-угорські війська в ході І Світової війни звільнили від росіян Володимир-Волинський.

1922 – радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1949 – набрав чинності Статут Ради Європи.

1949 – у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА), до складу якої увійшло 17 команд.

1957 – під керівництвом Сергія Корольова зроблений запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.

1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 – стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.