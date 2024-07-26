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Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024
У Франції відбулося відкриття Олімпійських ігор
фото: Lars Baron

Над мостом Аустерліц під час церемонії випусти дим кольорів французького прапора.

Увечері, 26 липня, Париж перетворився на сцену грандіозного спортивного свята. Церемонія відкриття Олімпіади–2024 стала справжнім проривом у традиціях Ігор. Вперше в історії Олімпійських ігор парад націй відбувся не на стадіоні, а на воді – тисячі спортсменів з усього світу пропливли річкою Сеною, створивши незабутнє видовище.

85 човнів із представниками різних країн пронеслися крізь серце Парижа, минаючи історичні пам'ятки міста. Грецька делегація, як традиційно, очолила парад, а найбільший човен був відведений для американської збірної – найчисленнішої на цих Іграх.

Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 фото 1
Фото: Lars Baron

Поки спортсмени боролися за першість на воді, на берегах Сени розгорнулося масштабне шоу. Співаки світового рівня, танцюристи, акробати та музиканти створили незабутню атмосферу. Особливим гостем церемонії стала легендарна Леді Гага, яка розпочала вечір своїм виступом.

Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 фото 2
Lars Baron

Попри недавні інциденти з підпалами поїздів, французькі сили безпеки забезпечили максимальний захист під час церемонії відкриття. Захід відвідали близько 300 тисяч глядачів, які зайняли місця на спеціально обладнаних трибунах. Ще сотні тисяч людей спостерігали за церемонією з вікон своїх будинків.

Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 фото 3
bukvy.org

Олімпіада–2024 в Парижі вже увійшла в історію як одне з найяскравіших спортивних подій. Нестандартний формат церемонії відкриття, поєднання спорту і мистецтва, а також масштабні святкування – все це свідчить про те, що Олімпійські ігри продовжують розвиватися і дивувати світ.

Нагадаємо, що у Парижі відкрилися Олімпійські ігри.

Читайте також: на відкритті Олімпійських ігор виступила Леді Гага. 

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Теги: олімпійські ігри Україна парад Париж свята

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