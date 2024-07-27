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Скандал на Олімпіаді в Парижі: сценка на церемонії відкриття обурила вірян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Скандал на Олімпіаді в Парижі: сценка на церемонії відкриття обурила вірян
Під час виступу 18 акторів сиділи за довгим столом, а в центрі стояла жінка з великим срібним головним убором
фото: скріншот із відео

Багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства

Під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства. Про це пишуть Irish Mirror, Daily Mail та New York Post.

Під час виступу 18 акторів сиділи за довгим столом, а в центрі стояла жінка з великим срібним головним убором, що нагадував німб, як на зображеннях Ісуса. Потім на сцені відбувався імпровізований показ мод, який супроводжувався танцями.

Пізніше на сцені з’явилася масивна таця, на якій лежав згорнутий калачиком чоловік, пофарбований у блискучий блакитний колір.

Організатори заявили, що перформанс був «інтерпретацією грецького бога (вина і свята) Діоніса», який мав «показати нам абсурдність насильства між людьми».

А втім, багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства. Так, американський боксер Раян Гарсія закликав бойкотувати Олімпіаду: «Не можна не поважати релігію перед мільйонами людей. Це неправильно, що ніхто цього не помічає».

Американський подкастер Клінт Рассел також засудив виступ: «Це божевілля – відкривати свій захід, замінивши Ісуса й учнів на Таємній вечері на чоловіків у переодягненому вигляді. На землі 2,4 мільярда християн, і, мабуть, Олімпійські ігри хотіли голосно заявити їм усім, прямо з воріт: «Не ласкаво просимо».

Американський бізнесмен та власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск написав у соцмережі X, що виступ був «надзвичайно неповажним до християн», додавши, що «християнство стало беззубим».

Раніше диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. 

Нагадаємо, першими з українців вступили в боротьбу представники футболу та стрільби з лука. На жаль, чоловіча футбольна команда поступилася Іраку (1:2), а лучники не змогли потрапити до змішаного командного турніру.

Перші медалі розіграють вже сьогодні. За них вестимуть боротьбу фехтувальники, стрибунки у воду, дзюдоїсти, велогонщики, скейтбордисти, плавці та регбісти. Україна ж 27 липня буде намагатися здобути нагороди в перших чотирьох видах спорту. Завершаться Олімпійські Ігри-2024 11 серпня.  

Читайте також: Наші на Олімпіаді у Парижі. На які медалі може розраховувати Україна
Теги: свята олімпійські ігри бізнесмен Daily Mail чоловік жінка SpaceX Ілон Маск Tesla соцмережі

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