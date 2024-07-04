Зеленський привітав поліцейських зі святом та показав зворушливе відео
Президент подякував усім поліцейським, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу
Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Національної поліції з професійним святом. Глава держави опублікував відео в якому показано, яку важливу роль виконують поліцейські в умовах повномасштабної війни.
Зокрема, президент подякував усім поліцейським, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу.
Зеленський наголосив, що саме поліцейські допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах.
«Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки. Допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності. Та повертають справедливість в Україну – фіксують усі обставини й формують доказову базу російських злочинів війни», – пояснив він.
🇺🇦Президент України Володимир Зеленський привітав поліцейських із професійним святом. pic.twitter.com/a0hC4gBXiC— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2024
Нагадаємо, 4 липня співробітники всіх підрозділів та відділів Національної поліції відзначають своє професійне свято. Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.
Як повідомлялося, у структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю вісім тисяч людей.
До слова, 90% працівників ДСНС та Національної поліції України заброньовано від мобілізації.
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