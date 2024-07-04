Зеленський привітав поліцейських зі святом та показав зворушливе відео

За словами Зеленського, саме поліцейські допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах

Президент подякував усім поліцейським, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Національної поліції з професійним святом. Глава держави опублікував відео в якому показано, яку важливу роль виконують поліцейські в умовах повномасштабної війни.

Зокрема, президент подякував усім поліцейським, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу.

Зеленський наголосив, що саме поліцейські допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах.

«Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки. Допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності. Та повертають справедливість в Україну – фіксують усі обставини й формують доказову базу російських злочинів війни», – пояснив він.

Нагадаємо, 4 липня співробітники всіх підрозділів та відділів Національної поліції відзначають своє професійне свято. Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

Як повідомлялося, у структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю вісім тисяч людей.

До слова, 90% працівників ДСНС та Національної поліції України заброньовано від мобілізації.