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Зеленський привітав поліцейських зі святом та показав зворушливе відео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський привітав поліцейських зі святом та показав зворушливе відео
За словами Зеленського, саме поліцейські допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах
скріншот з відео

Президент подякував усім поліцейським, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників Національної поліції з професійним святом. Глава держави опублікував відео в якому показано, яку важливу роль виконують поліцейські в умовах повномасштабної війни.

Зокрема, президент подякував усім поліцейським, які захищають Україну та забезпечують правопорядок у тилу.

Зеленський наголосив, що саме поліцейські допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах.

«Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки. Допомагають людям, що постраждали від проявів злочинності. Та повертають справедливість в Україну – фіксують усі обставини й формують доказову базу російських злочинів війни», – пояснив він.

Нагадаємо, 4 липня співробітники всіх підрозділів та відділів Національної поліції відзначають своє професійне свято. Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

Як повідомлялося, у структурі Національної поліції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про – три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю вісім тисяч людей.

До слова, 90% працівників ДСНС та Національної поліції України заброньовано від мобілізації.

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Теги: Національна поліція України поліція Володимир Зеленський президент свято

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