Дощі з грозами та температура 34°: погода на 23 липня

Температура сягне 29–34 градуса тепла

У більшості областей України, 23 липня, очікується мінлива хмарність. На сході, Сумщині, а також вдень на заході та Житомирщині місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території опадів не передбачається. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря в більшості областей вночі становитиме 14-19°, а вдень – 25-30°. У південних регіонах буде тепліше: вночі 19-24°, а вдень повітря прогріється до 29-34°.

На Київщині у вівторок очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі становитиме 14-19°, а вдень підніметься до комфортних 25-30°. У столиці вночі прогнозують 17-19°, а вдень – 27-29°.

Вітер по всій країні переважно північний, 3-8 м/с.

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