4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні – Сьогодні Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями

Не виходьте з дому з непокритою головою та не дивіться в чужі вікна

4 лютого в світі відзначають День боротьби з раковими захворюваннями. Віряни вшановують пам'ять святого Тимофія.

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Який сьогодні день в Україні і світі

Сьогодні - Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно вмирають мільйони людей.

Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.

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У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.

Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. У багатьох країнах, що розвиваються, рак шийки матки є найпоширенішим типом раку.

Більше 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.

Релігійне свято

За релігійним календарем 3 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, який осліп від невіри у Христа.

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За повір'ям, якщо на Тимофія докласти зусилля у лікуванні грижі, то хворобу вдасться побороти. Ще цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружна і міцна.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління;

якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання;

якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде;

якщо визирнуло сонце – буде рання весна.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не варто ризикувати та грати в азартні ігри;

не слід виходити з дому з непокритою головою;

не можна подавати милостиню;

не можна дивитися в дзеркало мимохідь;

не рекомендується ходити в лазню або сауну;

дивитися в чужі вікна - заберете собі проблеми людей.

Іменини

Нині святкують День ангела: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.