4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Не виходьте з дому з непокритою головою та не дивіться в чужі вікна
4 лютого в світі відзначають День боротьби з раковими захворюваннями. Віряни вшановують пам'ять святого Тимофія.
Який сьогодні день в Україні і світі
Сьогодні - Міжнародний день боротьби з раковими захворюваннями. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно вмирають мільйони людей.
Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.
У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.
Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): раку грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки. У багатьох країнах, що розвиваються, рак шийки матки є найпоширенішим типом раку.
Більше 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.
Релігійне свято
За релігійним календарем 3 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тимофія. В юні роки він став свідком чудесного зцілення апостола Павла, який осліп від невіри у Христа.
За повір'ям, якщо на Тимофія докласти зусилля у лікуванні грижі, то хворобу вдасться побороти. Ще цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружна і міцна.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління;
- якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання;
- якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде;
- якщо визирнуло сонце – буде рання весна.
Заборони
Що не можна робити в цей день:
- не варто ризикувати та грати в азартні ігри;
- не слід виходити з дому з непокритою головою;
- не можна подавати милостиню;
- не можна дивитися в дзеркало мимохідь;
- не рекомендується ходити в лазню або сауну;
- дивитися в чужі вікна - заберете собі проблеми людей.
Іменини
Нині святкують День ангела: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.
Коментарі — 0