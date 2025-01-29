Діти чекали маму-прикордонницю зі сходу пів року. Щемливе відео зустрічі

Як сказала військовослужбовиця, за доньками та сином дуже сумувала та чекала на зустріч. Діти Ольги розповіли, що переживали за маму і мріяли нарешті її обійняти

Для жінки це була третя та найтриваліша ротація на схід

Військовослужбовиця Волинського прикордонного загону Ольга повернулася додому із зони бойових дій. Її ротація на Харківщині тривала пів року. Після місяців розлуки жінка зустрілася зі своїми дітьми в Луцьку.

Відео зустрічі сім'ї 29 січня опублікували в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, влітку 2024 року прикордонниця в складі комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону відправилася в Харківську область для виконання бойових завдань. Для Ольги це була третя та найтриваліша ротація на схід.

Прикордонниця разом із колегами-кухарями забезпечували боєздатність підрозділу, готуючи для бійців страви, зокрема під вибухи снарядів та під прицілом російських дронів.

«Завжди старалися приготувати щось смачненьке, спекти солодощі, щоб хлопці могли трохи ними поласувати. Ця ротація припала на різдвяно-новорічні свята, тож готували й традиційну вечерю на Святвечір, аби відчути святковий настрій та створити частинку сімейного затишку далеко від своїх рідних», – сказала Ольга.

Як сказала військовослужбовиця, за доньками та сином дуже сумувала та чекала на зустріч. Діти Ольги розповіли, що переживали за маму і мріяли нарешті її обійняти.

Нагадаємо, 18 жовтня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Серед них двоє поліцейських – Максим Дуднік та Єгор Денисов. Про це повідомляє Національна поліція України. Як повідомляється, поліцейські пробули у неволі більше ніж два з половиною роки.

«Їх обох тримали в Оленівській колонії, вони пережили жахіття російського полону… Понад два з половиною роки хлопці перебували в полоні, та тепер нарешті повернулися додому», – зазначає Нацполіція.

Також Державна прикордонна служба опублікувала щемливу історію про те, як військовий пожертвував усі зібрані кошти на своє лікування, аби оплатити лікування свого побратима.

Зазначається, що під час бойових завдань в районі Костянтинівки у 2023 році Сергій Грузенський отримав тяжкі поранення, через що втратив обидві ноги. У київському госпіталі він познайомився з Олександром, який також пережив ампутацію. «Їхня дружба стала опорою в найважчі моменти», – йдеться у повідомленні.