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У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
Бобри звели декілька гребель та повернули місцевості її природний водно-болотний характер
Фото з відкритих джерел

Адміністрація заповідної зони планувала реконструкцію та підготувала дозволи, але тварини це зробили самі

Бобри за 2 дні збудували греблю в Чехії, яку місцева влада погоджувала 7 років. Тварини заощадили їм $1,2 млн. на проєкті по відновленню територій. Про це пише видання Money.pl.

Повідомляється, що бобри звели декілька гребель та повернули місцевості, де планувалося будівництво, її природний водно-болотний характер. Адміністрація заповідної зони планувала реконструкцію і вже підготувала дозволи, але тварини це зробили самі — і в дуже короткі терміни.

Крім того, бобри вибрали для зведення гребель ідеальне місце – дренажний канал, який військові збудували на колишньому полігоні для осушення території. Проект відновлення мав повернути все, як було раніше, однак тепер потреба у цих роботах відпадає.

Нагадаємо, в Україні через аномально теплу погоду прокинулись плазуни. Також можна було побачити і ведмедя. Науковці розповіли, чому це небезпечно. Про це пише ТСН.

Зоолог каже, таке явище справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня. «Часто температура складає і 14,15 градусів навіть у січні і температура грунту прогрівається до 4 градусів, що зрештою і викликає вихід цих тварин із зимівлі. Амфібії за умов такої температури впродовж тривалого часу, до тижня – вони можуть встигнути відкласти ікру. І ця ікра гине. Це призводить до того, що чисельність амфібій досить стрімко падає», – каже кандидат біологічних наук Федір Куртяк.

Раніше Бабак Тимко III із Харківщини зробив прогноз щодо весни 2025 року. За словами науковців, тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку.

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Теги: гроші Чехія будівництво тварини влада

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