Волинянка мобілізувалася до війська разом із котом

«Я пішла в армію, але Ґріджьо не було з ким лишити вдома», – розповіла Людмила Костюк

У 100 бригаді третій рік служить волинянка Людмила Костюк, яка мобілізувалася до війська разом зі своїм котом. Про це йдеться у відео підрозділу.

До повномасштабної війни Людмила була співвласницею кафе, а в перші місяці після початку російського вторгнення їй довелося виїхати до Італії разом із дітьми сестри та зятя – військових, які жили в Маріуполі.

Згодом чоловік сестри розповів Людмилі, що 100-й бригаді бракує кухарів, і влітку 2022-го жінка вирішила долучитися до лав Збройних сил.

Однак після повернення з Італії до неї прибився пухнастий красень-кіт, якого вона назвала Ґріджьо, що з італійської означає «сірий».

«Я пішла в армію, але Ґріджьо не було з ким лишити вдома. Є родичі та знайомі, але щоб тримати кота в хаті – це треба його любити», – зазначила сержантка.

Людмила прийшла в ТЦК і пояснила, що може піти в армію, але з котом. Представники ТЦК посміялися, сприйнявши слова жінки за жарт.

Наразі Людмила – начальниця господарчого відділення. Сержантка відповідає за їдальню, а разом з нею третій рік служить Ґріджьо.

«Спочатку ми були на Волині, а вже другу ротацію – ми з ним на сході. Служить зі мною, скрізь їздить. Тож так ми з ним і служимо: зранку на службу, а ввечері – додому», – додала вона.

За словами Людмили, за ці три роки Ґріджьо, подорослішавши, став спокійнішим.

«Чи щасливий Ґріджьо? Я думаю, що так. Його життя не є нудним: у нього і переїзди, і зустрічі з новими людьми, і любов від усіх побратимів», – підсумувала військова.

Вона зазначила, що перемогу планує відсвяткувати також із Ґріджьо.

Раніше кіт врятував життя господині під час обстрілу. За декілька хвилин до трагедії домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо кликати господиню до кімнати, яка в результаті обстрілу не постраждала.

Також у США кіт пройшов 1500 км, аби дістатись домівки.