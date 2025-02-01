Буданов зробив митрополиту Епіфанію несподіваний подарунок

Тривалий час реліквія, що її головний розвідник передав Епіфанію, вважалась втраченою

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов передав Предстоятелю Православної Церкви митрополиту Епіфанію ікону «Свята Трійця» XIX століття. Про це інформує пресслужба розвідки.

Тривалий час реліквія вважалась втраченою. Написана у стилі класицизму «Свята Трійця», найімовірніше, була виготовлена в ікономалярні Києво-Печерської Лаври.

«Збереження української духовної та культурно-мистецької спадщини має дуже важливе значення, тому ми з честю передаємо віднайдену реліквію туди, де вона повинна бути – до Православної Церкви України. Хай вона продовжить допомагати усім українським вірянам, як це було упродовж століть», – сказав Кирило Буданов.

Митрополит Епіфаній висловив вдячність за передану «Святу Трійцю» та наголосив, що давня ікона знову стане джерелом духовної сили для мільйонів українських християн.

У зустрічі також взяли участь керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України отець Костянтин Холодов та військові капелани ГУР МО України.

Військовики та священнослужителі обговорили виклики, які постають перед українським суспільством в умовах російсько-української війни, а також роль духовної опіки Українського війська.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вперше прокоментував нещодавні розмови стосовно нібито його «заяви» про загрозу для існування України.

Також очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на чутки про начебто його можливе звільнення, які останнім часом дедалі активні почали з'являтися в інформаційному просторі. Подібні заяви глава ГУР назвав «черговим вкидом» з метою дестабілізації країни.