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4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня – Міжнародний день димчастого леопарда
фото з відкритих джерел

Цього дня не варто брати або давати гроші в борг 

4 серпня відзначається День самотніх жінок, що працюють та Міжнародний день димчастого леопарда. Віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії Римлянині.

День одиноких працюючих жінок

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 4 серпня відзначається День одиноких працюючих жінок – символ визнання сили, витримки та внеску жінок, які самостійно будують своє життя і кар’єру. Цей день покликаний віддати шану ролі, яку вони відіграють в економічному та соціальному житті, а також їхнім досягненням, креативності та сміливості.

Ініціаторкою цього дня стала американська підприємиця та письменниця Барбара Пейн, яка заснувала свято у 2006 році. Помітивши, що в календарі існують дні, присвячені матерям, батькам і друзям, вона звернула увагу на відсутність визнання для самотніх жінок, які працюють. Пейн сама належала до цієї категорії та вирішила змінити ситуацію.

Разом з однодумцями вона створила Партнерську мережу одиноких працюючих жінок, а згодом і запровадила тематичний день. Подія відзначається в межах Тижня самотніх працюючих жінок – періоду, коли прославляють самостійних і щасливих жінок, які досягли успіху у професійній діяльності.

Міжнародний день димчастого леопарда

4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 4 серпня в усьому світі відзначають Міжнародний день димчастого леопарда – свято, що покликане привернути увагу до одного з найзагадковіших і найрідкісніших видів великих кішок. У центрі уваги, як тварини, що мешкають у дикій природі, так і ті, кого утримують у неволі.

Ініціаторами цього дня стали Лорен Амос і Ден Кемп – співробітники Парку диких тварин Хаулеттс, розташованого в британському Кенті. Саме вони першими запропонували ідею запровадження дня, присвяченого димчастому леопарду. У парку дбають про цих сором’язливих і малопомітних хижаків, забезпечуючи їм належні умови та захист. Але мета ініціативи ширша – вона охоплює і диких леопардів, що мешкають у природному середовищі.

Цей вид перебуває на межі зникнення, тому Хаулеттс активно працює над його збереженням. Міжнародний день димчастого леопарда покликаний підвищити обізнаність і згуртувати навколо проблеми зникнення виду різні спільноти: зоологічні парки, благодійні організації, екологів, бізнес та всіх небайдужих.

Адже кожен вид тварин має своє унікальне значення у збереженні екологічного балансу, як у природі, так і в нашому житті.

Яке сьогодні релігійне свято

4 серпня (або 17 серпня за юліанським календарем) православні християни згадують святу Євдокію, яка жила в IV столітті у Римі. Вона була вихована у християнстві, і навіть після арешту та жорстоких тортур не зреклася віри. Її духовна сила і милосердя надихали інших, навіть язичників, навертатися до Христа. Саме за цю відданість вона прийняла мученицьку смерть.

Цього дня також згадують мученика Елевферія і сімох отроків Ефеських, які стали символом віри та стійкості.

Святій Євдокії моляться про зміцнення віри, терпіння у випробуваннях та духовну витривалість. Її просять про допомогу тим, хто переживає складні життєві обставини.

У народному календарі цей день відомий як Явдоха-огіречниця або Явдоха-малинівка. Вважалося, що саме 4 серпня настав час завершення збирання малини та огірків, які після цього дня втрачають свої смакові властивості. Також збирали пізній часник і готувалися до осіннього врожаю.

Що не можна робити цього дня

  • Брати або давати гроші в борг – до фінансових втрат.
  • Продавати майно або робити великі покупки – високий ризик обману.
  • Дарувати кімнатні рослини – «віддасте» своє щастя.
  • Сваритися, пліткувати, заздрити чи мститися – Церква закликає до чистоти помислів, особливо в період Успенського посту.

Народні прикмети і традиції 

  • Ясна погода – листопад буде теплим.
  • Багато малини в лісі – до гарного врожаю пшениці.
  • Дощ із самого ранку – осінь прийде рано.
  • Туман над лісом – гарний день для збору грибів.
  • Бабки літають високо та повільно – завтра буде тепло.

Пам’ятні події 4 серпня

  • 1408 рік – перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;
  • 1492 рік – розпочинається експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії;
  • 1578 рік – відбувається битва при Алкасер-Кібірі, в якій мароккансько-османські війська перемагає сили мароккансько-португальського союзу;
  • 1687 рік – гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;
  • 1693 рік – французький чернець Дом Периньйон відкриває секрет приготування шампанського;
  • 1777 рік – відставний драгун Філіп Естлі відкриває у Лондоні перший у світі цирк;
  • 1914 рік – створюють Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС;
  • 1914 рік – у Львові створюють Союз визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;
  • 1922 рік – під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці вимкнули на хвилину 13 мільйонів апаратів;
  • 1926 рік – на площі Піккаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;
  • 1934 рік – на «Криворіжсталі» запускають першу доменну піч;
  • 1962 рік – відбувається ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;
  • 1995 рік – у Хорватії починається операція «Буря» проти сербських сепаратистів, що триває до 7 серпня;
  • 2020 рік – вибухи в порту Бейрута.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Корнилій, Михайло, Марія.

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Теги: церква традиції свято

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