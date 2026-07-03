Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото)

Памелла Андерсон звернулася до своїх шанувальників

Зірка Голлівуду Памела Андерсон вирушила на південь Франції, де показалася під час відпочинку на Лазурному березі на курорті Сен-Тропе. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Зірка серіалу «Рятівники Малібу» показала фото зі свого дня народження, 1 липня Памелі Андерсон виповнилося 59 років.

Акторка позує на вуличках Сен-Тропе у білому вбранні, хустинці та з плетеною сумкою. На інших кадрах зірку можна побачити у білому халаті з готелю, в якому вона йде узбережжям.

Також акторка показала, як плаває у Середземному морі. У дописі Андерсон є ще низка кадрів природи та місцевої архітектури курорту Сен-Тропе.

Актриса також звернулася до своїх шанувальників та подякувала за привітання. «Дякую за чудові побажання з днем народження… Нехай усі ваші мрії також сьогодні збудуться. З любов'ю, П», – йдеться у дописі.

Памела Андерсон є популярною канадсько-американською акторкою та моделлю. Однією з її найвідоміших робіт є роль у серіалі «Рятівники Малібу». Памела Андерсон свого часу була секс-символом 90-х.

Нагадаємо, на модному заході в Парижі американська актриса та фотомодель Памела Андерсон вразила шанувальників своєю природною красою, яку свідомо відмовилася ховати за макіяжем. Для зірки, яка десятиліттями підкреслювала свою вроду макіяжем, було дуже незвично відмовитися від цього процесу. Однак смерть візажистки акторки наштовхнула її на роздуми.