Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Памела Андерсон показала кадри зі святкового відпочинку
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Памелла Андерсон звернулася до своїх шанувальників

Зірка Голлівуду Памела Андерсон вирушила на південь Франції, де показалася під час відпочинку на Лазурному березі на курорті Сен-Тропе. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Зірка серіалу «Рятівники Малібу» показала фото зі свого дня народження, 1 липня Памелі Андерсон виповнилося 59 років.

Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Акторка позує на вуличках Сен-Тропе у білому вбранні, хустинці та з плетеною сумкою. На інших кадрах зірку можна побачити у білому халаті з готелю, в якому вона йде узбережжям.

Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Також акторка показала, як плаває у Середземному морі. У дописі Андерсон є ще низка кадрів природи та місцевої архітектури курорту Сен-Тропе.

Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото) фото 5
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Актриса також звернулася до своїх шанувальників та подякувала за привітання. «Дякую за чудові побажання з днем народження… Нехай усі ваші мрії також сьогодні збудуться. З любов'ю, П», – йдеться у дописі.

Памела Андерсон є популярною канадсько-американською акторкою та моделлю. Однією з її найвідоміших робіт є роль у серіалі «Рятівники Малібу». Памела Андерсон свого часу була секс-символом 90-х.

Нагадаємо, на модному заході в Парижі американська актриса та фотомодель Памела Андерсон вразила шанувальників своєю природною красою, яку свідомо відмовилася ховати за макіяжем.  Для зірки, яка десятиліттями підкреслювала свою вроду макіяжем, було дуже незвично відмовитися від цього процесу. Однак смерть візажистки акторки наштовхнула її на роздуми.

Читайте також:

Теги: відпочинок Франція модель фото день народження голлівудський актор акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президенту США Дональду Трампу виповнюється 80 років
Трамп святкує 80-річчя. 10 курйозів, які запам'ятав світ
14 червня, 09:34
Президент США Дональд Трамп
Трамп побажав людству миру та пообіцяв атакувати Іран
10 червня, 19:58
Одеса залишається одним із найбільших економічних та культурних центрів України
Одеса відкрила 13 безпечних пляжних зон: перелік
11 червня, 19:40
Лімузин Aurus Senat – офіційний автомобіль президента Росії Володимира Путіна
Росія згортає виробництво Aurus: лімузин Путіна виявився збитковим
16 червня, 05:40
У Франції ситуація зі спекою є найбільш загрозливою
У Франції введено обмеження на вживання алкоголю
21 червня, 05:31
Максимальна зарплата голови ДМСУ вища за оклади більшості керівників державних органів
День митника: скільки в Україні заробляють працівники Держмитслужби
25 червня, 08:30
Павло Зібров показав свій подарунок на день народження
Павло Зібров повідомив про поповнення в родині (відео)
21 червня, 12:58
Емма Вотсон показалася з принцом Вільямом та Бенедиктом Камбербетчем
Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію
23 червня, 13:13
Хорватська вболівальниця підкорює публіку уже на третьому для себе Чемпіонаті світу
Найвідоміша фанатка Хорватії підкорює трибуни Чемпіонату світу 2026
26 червня, 01:19

Фото

Дочка Шварценеггера поділилася кадрами півторарічного сина
Дочка Шварценеггера поділилася кадрами півторарічного сина
Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото)
Памела Андерсон відсвяткувала 59-річчя на узбережжі Франції (фото)
Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно»
Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно»
Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів
Скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів
Шварценеггер показався зі своєю дівчиною в компанії Камали Гарріс (фото)
Шварценеггер показався зі своєю дівчиною в компанії Камали Гарріс (фото)
Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)
Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua