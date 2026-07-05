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Театр Франка назвав актора, який зник на війні (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Театр Франка назвав актора, який зник на війні (фото)
5 липня Захар Нечипор святкує свій день народження
фото з відкритих джерел

Захар Нечипор блискуче виконував роль Гната у «Безталанній»

Актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Захар Нечипор зник безвісти під час бойового завдання у 2023 році. Захищати країну від ворога він пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Як інформує «Главком», про це театр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У театрі нагадали, що 5 липня актор святкує свій день народження та зазначили, що колеги дуже чекають його додому.

«Ми не знаємо, де Захар зараз. Але чекаємо на нього щодня. Бо віримо, він обовʼязково повернеться – до коханої, рідних, друзів, колег, до нашого театру та зіграє свої нові потужні ролі», – ідеться у дописі.

«Захаре, ми любимо тебе і дуже чекаємо додому», – звернулися у театрі до іменинника.

Театр Франка назвав актора, який зник на війні (фото) фото 1

Захар Нечипор родом із Києва. Працював у театрі Франка з 2020 року разом із дружиною, також акторкою, Катериною Артеменко. Прославився роллю Гната у виставі «Безталанна» за п’єсою Івана Карпенка-Карого.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ та актор Даніель Салем брав активну участь в евакуації постраждалих із Херсонської області, де російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Чоловік показав, як разом з іншими військовими рятував людей та тварин. 

Раніше на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

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Теги: актор чоловік день народження Театр Франка ЗСУ

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