«Надзвичайна жінка». Тарас Петриненко щемливо привітав Тетяну Горобець із днем народження

Тарас Петриненко висловився про талант та «солов’їний голос» Тетяни Горобець

Сьогодні, 27 липня, свій день народження святкує народна артистка України Тетяна Горобець. Її друг та партнер по сцені, народний артист Тарас Петриненко привітав її зі святом. Про це пише «Главком» з посиланням на допис Петриненка у Facebook.

У своєму привітанні Тарас Петриненко згадав про якості, здобутки та талант Тетяни Горобець. «Сьогодні вітаємо з Днем народження Народну артистку України, володарку почесного звання «Жінка ІІІ тисячоліття» – Тетяну Горобець! Ви – надзвичайна жінка, світла, чуйна й мудра, з глибокою душею та великим серцем. Ваш життєвий шлях, талант, людяність і відданість українській культурі є прикладом для наслідування та джерелом натхнення для багатьох», – зазначив він.

фото: скриншот Тарас Петриненко/Facebook

Також Петриненко висловився про «солов’їний голос» Тетяни Горобець та пісні, які у її виконанні стають витвором мистецтва та водночас справжньою розмовою з людською душею.

«Ваш чарівний солов’їний голос проникає у найпотаємніші куточки душі, торкається серця, дарує світло, віру й зцілює. Кожна пісня у Вашому виконанні – це щира розмова з людськими серцями, сповнена любові, тепла та безмежної краси», – зазначається у привітанні.

Народна артистка України Тетяна Горобець святкує день народження фото: Тарас Петриненко/Facebook

Наприкінці Тарас Петриненко побажав Тетяні Горобець міцного здоров’я, довголіття, творчого натхнення та нових звершень. «Нехай Господь щедро благословляє Вас міцним здоров’ям, довгими й щасливими роками життя, невичерпною енергією, творчим натхненням і новими звершеннями. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, щирі друзі, любов, повага та вдячність тих, кому Ви даруєте свій талант. З Днем народження! Нехай Ваш голос ще багато років звучить на славу України, наповнюючи світ добром, красою та надією!» – зазначив він.

Як писав «Главком», Тетяна Горобець працювала у Київському театрі естради (1979 – 1987); солістка ансамблю «Гроно» (від 1986). Разом із Тарасом Петриненком видали аудіоальбоми «Я професійний раб», «Господи, помилуй нас», «Любов моя». Найвідоміші пісні – «Колискова 33-го року», «Твій погляд», «Доленько моя», «Роксолана», в дуеті з Тарасом Петриненком – «Пісня про пісню», «Білий океан», «Земля – блакитний м’ячик» та інші.

Про творчий дует Петриненка та Горобець ходило багато чуток. На питання про особисте життя Тарас Петриненко відповідав лаконічно: «Маю сина, Мар’яна Петриненка. Його професія пов’язана з юриспруденцією. Співаком не став, мабуть, тому, що з дитинства на нього тиснув авторитет бабусі і батька. Але це на краще: бути артистом – це важка дорога, і якщо нею вже пішов – вороття немає. А щодо Тетяни Горобець, то нехай дуже цікаві люди думають собі що хочуть про наші стосунки. Скажу лише одне: ми з нею разом співаємо вже 30 років».