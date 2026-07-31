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Місячний посівний календар на серпень 2026 року: коли сіяти, садити та збирати врожай

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Місячний посівний календар на серпень 2026 року: коли сіяти, садити та збирати врожай
Посівний календар у серпні: час для підготовки до осінніх посадок
колаж: glavcom.ua

Посадковий календар на серпень по дням

Серпень – один із найважливіших місяців для городників і садівників. Саме зараз збирають основний урожай, висівають культури для осіннього споживання, закладають майбутній урожай полуниці, пересаджують багаторічники та готують сад до осені.

Багато українців під час планування робіт орієнтуються не лише на прогноз погоди, а й на місячний календар. Вважається, що фази Місяця впливають на рух соків у рослинах, розвиток кореневої системи та швидкість росту надземної частини.

Фази Місяця у серпні 2026 року

  • 1–11 серпня – спадний Місяць;
  • 12 серпня – Молодик;
  • 13–27 серпня – зростаючий Місяць;
  • 28 серпня – Повня;
  • 29–31 серпня – спадний Місяць.

Саме від цих фаз традиційно залежають рекомендації щодо проведення більшості садово-городніх робіт.

Найсприятливіші дні для посіву та посадки

У серпні 2026 року найкращими днями для посіву більшості культур вважаються:

  • 13–27 серпня.

Саме після Молодика рослини активніше розвивають надземну частину, швидше проростає насіння та краще приживається розсада.

Особливо сприятливими можна вважати:

  • 13–16 серпня;
  • 18–22 серпня;
  • 24–27 серпня.

Несприятливі дні

Краще відкласти посів і пересадку:

  • 12 серпня (Молодик);
  • 28 серпня (Повня).

Також не рекомендують проводити відповідальні посадкові роботи за день до та після цих дат, коли рослини переживають природний стрес.

Що сіяти у серпні

Попри завершення літа, серпень ще дозволяє отримати хороший осінній урожай.

Овочі

Можна висівати:

  • редис;
  • дайкон;
  • редьку;
  • шпинат;
  • руколу;
  • кріп;
  • петрушку;
  • салати;
  • кінзу;
  • крес-салат.

Зелень

Добре ростуть:

  • базилік;
  • цибуля на перо;
  • листова гірчиця;
  • мангольд.

Сидерати

Наприкінці літа традиційно висівають:

  • гірчицю;
  • фацелію;
  • овес;
  • жито;
  • люпин.

Вони допоможуть оздоровити ґрунт та підготувати його до нового сезону.

Роботи у саду

Серпень – чудовий час для:

  • посадки полуниці;
  • пересадки багаторічних квітів;
  • окулірування плодових дерев;
  • обрізування відплодоносилих пагонів малини;
  • санітарного обрізування дерев;
  • підживлення плодових культур калійно-фосфорними добривами.

Роботи на городі

У серпні рекомендується:

  • регулярно поливати культури;
  • мульчувати грядки;
  • прополювати бур'яни;
  • розпушувати землю;
  • збирати достиглі овочі;
  • сушити лікарські трави;
  • заготовляти насіння.

Роботи під час спадного Місяця

З 1 по 11 серпня та з 29 по 31 серпня найкраще:

  • викопувати картоплю;
  • збирати цибулю;
  • викопувати часник;
  • прибирати коренеплоди;
  • боротися зі шкідниками;
  • обрізати дерева;
  • закладати врожай на зберігання.

У цей період рослини спрямовують сили до кореневої системи, тому надземна частина менш чутлива до механічних пошкоджень.

Роботи під час зростаючого Місяця

З 13 по 27 серпня рекомендується:

  • сіяти зелень;
  • висаджувати овочі;
  • садити полуницю;
  • пересаджувати квіти;
  • проводити щеплення;
  • поливати;
  • підживлювати культури.

У цей час рослини швидше нарощують листя та пагони.

Садово-городній календар на кожен день

Дата Рекомендації та роботи
1 серпня Вдалий день для висівання зелені. Можна сіяти кріп, салат і шпинат.
2 серпня Добрий час для поливання. Рослини активно засвоюють вологу.
3 серпня Сприятливий день для пересаджування. Особливо для зеленних культур.
4 серпня Нейтральний день. Краще зайнятися доглядом за грядками.
5 серпня Висівання небажане. Рекомендується прополювання.
6 серпня Не варто пересаджувати. Краще провести оброблення від шкідників.
7 серпня Один із найкращих днів місяця. Сійте редис і руколу.
8 серпня Вдалий день для підживлення. Органічні добрива дадуть гарний ефект.
9 серпня Можна сіяти пекінську капусту. Також сприятливе поливання.
10 серпня Несприятливий день. Уникайте посадкових робіт.
11 серпня Краще відкласти висівання. Підійде для прибирання ділянки.
12 серпня Чудовий день для висаджування. Особливо зелені та сидератів.
13 серпня Сприятливий для пересаджування. Можна висаджувати розсаду квітів.
14 серпня Вдалий день для поливання та підживлення. Рослини швидко відновлюються.
15 серпня Можна сіяти зелень на осінь. Також підходить для заготівлі насіння.
16 серпня Сприятливий день для висівання зелені та догляду за рослинами. Вдалий час для кропу, шпинату, руколи, салату та інших скоростиглих культур.
17 серпня Краще відмовитися від посадкових робіт. Займіться профілактикою хвороб, обробленням рослин від шкідників.
18 серпня Несприятливий день для пересаджування рослин. Натомість можна збирати достиглий урожай.
19 серпня Один із найкращих днів другої половини місяця. Рекомендується висівати редис, дайкон, листові салати, руколу, шпинат, а також сидерати.
20 серпня Сприятливий день для догляду за городом. Можна поливати рослини, підживлювати їх комплексними добривами.
21 серпня Вдалий день для висаджування та пересаджування. Добре приживатимуться декоративні багаторічники, полуниця та суниця.
22 серпня Сприятливий день для висівання і збирання врожаю. Вдалий час для швидкорослих культур.
23 серпня Нейтральний день. Краще присвятити час прополюванню та мульчуванню грядок.
24 серпня Посівні роботи бажано перенести. Натомість можна косити траву, готувати компост і прибирати рослинні залишки.
25 серпня Несприятливий день для висаджування. Зосередьтеся на боротьбі зі шкідниками та профілактиці грибкових захворювань.
26 серпня Відкладіть будь-які висівання. День підходить для перекопування звільнених грядок, підготовки ґрунту до осінніх робіт та внесення компосту.
27 серпня Повертається сприятливий період. Можна висівати шпинат, салат, редис, кріп, цибулю на перо та сидерати.
28 серпня Чудовий день для роботи в саду. Рекомендується висаджувати декоративні культури, пересаджувати багаторічні квіти.
29 серпня Один із найкращих днів наприкінці серпня. Успішними будуть практично всі роботи на городі.
30 серпня Сприятливий день для підготовки ділянки до осені. Вдалий час для посіву сидератів, внесення органічних добрив.
31 серпня Завершіть місяць доглядом за садом і городом. Можна збирати врожай пізніх овочів.

Чи варто повністю довіряти місячному календарю?

Місячний календар є орієнтиром для планування робіт, однак досвідчені агрономи радять насамперед враховувати погодні умови, вологість ґрунту, температуру повітря та особливості конкретного сорту рослин. Якщо погодні умови несприятливі, краще перенести роботи навіть на рекомендований місячним календарем день.

Головне правило успішного врожаю – поєднувати практичний досвід, сучасні агротехнології та своєчасний догляд за рослинами. Саме тоді серпень стане продуктивним місяцем як для збору врожаю, так і для підготовки городу до осіннього сезону.

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Теги: урожай рослини літо календар

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