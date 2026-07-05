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Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом
Сьогодні, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил України
фото: Військово-морські сили ЗСУ

Президент пообіцяв і надалі зміцнювати український флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом та подякував їм за професійність, рішучість і відданість своїй країні. Про це повідомляє «Главком».

«День Військово-Морських Сил України. Дякую всім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС. Саме завдяки вашій сміливості наш морський простір залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту», – заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що українські ВМС уже довели всьому світу, що «сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.

Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом фото 1
фото: Військово-морські сили ЗСУ

«Професійність, рішучість і відданість своїй країні дали результат, яким пишається вся Україна. Ми й надалі будемо зміцнювати наш флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС», – підкреслив глава держави.

Сьогодні, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил України
Сьогодні, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил України
фото: 36-та окрема бригада морської піхоти

Також президент вшанував пам’ять про полеглих воїнів ВМС.

«Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Вічна шана нашим героям. Дякую всім, хто захищає нашу державу. З Днем Військово-Морських Сил України!» – сказав Зеленський.

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Сьогодні, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил України
Фото: ВМС, 34-та окрема бригада морської піхоти, річкова флотилія, 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського, 39-та окрема бригада морської піхоти, 15-й окремий полк підтримки МП ВМС ЗСУ

Нагадаємо, щороку в першу неділю липня Україна відзначає День Військово-морських сил Збройних сил України. У 2026 році професійне свято військових моряків припадає на 5 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні. 

Крім того, Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі. 

Також український лідер доручив створити у складі Військово-морських сил ЗСУ бригаду протимінної боротьби. 

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Теги: ЗСУ військові Володимир Зеленський свято морська піхота

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