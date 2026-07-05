Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом
Президент пообіцяв і надалі зміцнювати український флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС
Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом та подякував їм за професійність, рішучість і відданість своїй країні. Про це повідомляє «Главком».
«День Військово-Морських Сил України. Дякую всім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС. Саме завдяки вашій сміливості наш морський простір залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту», – заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що українські ВМС уже довели всьому світу, що «сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.
«Професійність, рішучість і відданість своїй країні дали результат, яким пишається вся Україна. Ми й надалі будемо зміцнювати наш флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС», – підкреслив глава держави.
Також президент вшанував пам’ять про полеглих воїнів ВМС.
«Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Вічна шана нашим героям. Дякую всім, хто захищає нашу державу. З Днем Військово-Морських Сил України!» – сказав Зеленський.
Нагадаємо, щороку в першу неділю липня Україна відзначає День Військово-морських сил Збройних сил України. У 2026 році професійне свято військових моряків припадає на 5 липня.
Напередодні президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні.
Крім того, Зеленський підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі.
Також український лідер доручив створити у складі Військово-морських сил ЗСУ бригаду протимінної боротьби.
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