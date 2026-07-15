Ада Роговцева розповіла, як зустріне своє 89-річчя

У свій день народження Ада Роговцева вийде на сцену

Народна артистка України Ада Роговцева 16 липня святкуватиме 89-річчя. Акторка поділилася роздумами та планами на свій день народження. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook.

У свій день народження Ада Роговцева вийде на сцену, як і останні роки вона проведе його з колегами та глядачами.

«Я народилась у перший день другої половини літа. І того літа мені завжди не вистачає. Кілька днів лишилось до того, як мені виповниться 89 років. Дивні якісь цифри… І написати, і вимовить страшно. У день народження гратиму, як зазвичай останні роки», – написала акторка.

Артистка виступить на сцені Жовтневого Палацу в Києві та зіграє у виставі «Будьте як вдома». «Останні роки в Жовтневому на сцені зустрічаю день народження з колегами та глядачами. Цьогоріч гратимемо «Будьте як вдома». До зустрічі 16 липня о 18:00 Міжнародний центр культури й мистецтв (Жовтневий палац)» , – повідомила актриса.

Ада Роговцева зіграє у виставі з актором Ахтемом Сеітаблаєвом у головних ролях фото: kontramarka.ua

Ада Роговцева розповіла, чим займається поза акторською діяльністю. Зірка насолоджується літніми днями в селі, збирає ягоди та порається по господарству. За словами акторки, їй важко даються поважні роки, однак вона не жаліється та продовжує грати.

«А поки живу довгі липневі сільські дні. Порічкові кущі відпалали. Пішли порічки онукам на компоти та пироги. Сьогодні зібрала агрус, а як повернусь після дня народження з Києва, то зберу пізню смородину. Як ягоди в пальцях, перекочуються думки і спогади. Вік відчуваю важко. Великої зосередженості й напруги вимагає все, що звикла робити з легкістю, на льоту. Та жалітися – гріх!» – йдеться в дописі.

Допис Ади Роговцевої фото: скриншот Ада Роговцева/Facebook

Ада Роговцева віддала сцені 70 років свого життя. Силою, аби продовжувати грати народна артистка завдячує Богові та водночас дякує глядачам, які відвідують її вистави.

«Дякую Богові за родину – за дочку, онуків і правнука! Дякую за коло молодих моїх друзів! За партнерів у роботі! Дякую глядачам, які приходять на вистави. Дякую Богові, що дає сили виходити на сцену, до людей, як робила це з 19-ти років, – за три дні – уже 70 років», – розповіла вона.

Нагадаємо, видатна українська поетеса Ліна Костенко зачитала вірш народної артистки України Ади Роговцевої. Ліна Костенко долучилася до флешмобу з нагоди майбутнього дня народження Ади Роговцевої. 16 липня акторці виповниться 89 років. Тож, зачитавши вірш, написаний акторкою, Ліна Костенко привітала подругу з прийдешнім святом.