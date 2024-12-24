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Жінка, яка вважалася зниклою внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок

Ірина Бура
glavcom.ua
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Жінка, яка вважалася зниклою внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок
Рятувальні роботи на місці події тривають
фото: ДСНС

Завали розбирають вручну, оскільки під уламками перебувають живі люди

Жінка, яку вважали зниклою і яка попередньо могла бути під завалами зруйнованого внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок. В момент атаки її не було вдома. Про це журналістам повідомила ДСНС у Дніпропетровській області.

«Жінка, яка вважалась зниклою вийшла на зв’язок. Її не було вдома. Всі особи відповідно до списків вийшли на зв'язок», – повідомили рятувальники.

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, рятувальні роботи на місці події тривають. Завали розбирають вручну, оскільки під уламками перебувають живі люди. Рятувальники діють максимально обережно, щоб уникнути додаткових руйнувань. Для пошуку постраждалих на місці оголошують хвилини тиші, що дає змогу почути голоси тих, хто може бути під завалами. Важкі конструкції, такі як балки, переміщують за допомогою кранів.

Нагадаємо, увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Станом на 20:33 відомо про одного загиблого чоловіка, кількість постраждалих зросла до 15.

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Теги: жінка рятувальники Кривий Ріг війна свята окупанти росія Олександр Вілкул будинок

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