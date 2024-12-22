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22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Кожного року 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України
фото: rfe

Сьогодні не можна ходити босоніж, навіть по кімнаті

Сьогодні, 22 грудня, День енергетика, День працівників дипломатичної служби України та День фінікового горіхового хліба. Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Анастасії.

День енергетика

22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День енергетика – професійне свято, встановлене на національному рівні. Припадає на 22 грудня – найкоротший день в році.

Паливно-енергетичний комплекс завжди посідав почесне місце в економіці України. Саме на теренах нашої держави створювалися та запроваджувалися передові досягнення в енергетичній галузі. Сьогодні без електричної енергії не обходиться жодна жила квартира та комерційна структура. У незалежній Україні День енергетика було додатково затверджено Президентом України в Указі від 12.11.93, де вказано, що День енергетика слід відзначати, як і раніше, 22 грудня. 

День працівників дипломатичної служби України

22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожного року 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України – професійне національне свято дипломатів, а також працівників дипмісій, консульств та посольств нашої країни. День робітників дипломатичної служби є робочим днем.

Подія доволі молода – її започаткував президент Віктор Ющенко, підписавши указ 21 листопада 2005 року. Дата святкування обрана на честь заснування Генерального секретаріату міжнародних справ у 1917 році, з якого пізніше утворилося Міністерство іноземних справ. День працівників дипломатичної служби України створений з метою вшанування діяльності дипломатів, котра полягає в підтриманні мирних та взаємовигідних відносин з іншими країнами, захисті українців за кордоном і забезпеченні безпеки України.

День фінікового горіхового хліба

22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День фінікового горіхового хліба відзначають 22 грудня. Це день, присвячений смачним і поживним ласощам. Цей день – нагода побалувати себе цим солодким хлібом, який поєднує в собі насичені смаки фініків та горіхів, також для багатьох такі ласощі є традиційними під час різдвяних свят.

Фініковий хліб має довгу історію, а його походження, як вважають, пов’язане з Близьким Сходом, де фініки вирощували приблизно з 6000 року до нашої ери. Перший задокументований рецепт фінікового хліба був опублікований у Великобританії в 1939 році, але поєднання фініків і горіхів у хлібі з’явилося набагато раніше. Цей хліб став особливо популярним в Англії, а згодом і в США, де він часто асоціюється зі святами.

Яке сьогодні церковне свято

22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

22 грудня в церковному календарі – святої великомучениці Анастасії. Вона була дочкою римського імператора Костянтина Великого та його дружини Ірини та народилася у III столітті нашої ери.

Великомучениця Анастасія прославилася своєю відданістю Христу. Бувши заміжньою, після смерті чоловіка обрала аскетичний спосіб життя, повністю присвятивши себе служінню Богу. За свою непохитну віру була ув'язнена та приречена на голодну смерть. Після тривалих страждань, Анастасія померла в 304 році, а її мученицька смерть стала символом незламності віри та мужності у християнській традиції.

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Що не можна робити 22 грудня

  • Не можна ходити босоніж, навіть по кімнаті.
  • Вагітній жінці забороняється шити і вишивати.
  • Не слід ображати тварин – це перетвориться на проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети

  • Багато бурульок на даху будинку – рік буде врожайним;
  • Мало води в річці – рік несприятливий для рибальства;
  • Яка погода цього дня, таким буде жовтень;
  • Хмари проти вітру пливуть – найближчими днями буде снігопад.

Пам’ятні дати 22 грудня

  • 69 рік – після тривалої громадянської війни на чолі Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв;
  • 1216 рік – Папа Римський Гонорій III затверджує орден мандрівних проповідників (домініканців), заснований іспанським ченцем Домініком 1215 року;
  • 1845 рік – у Філадельфії (США) вперше демонструють роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером;
  • 1882 рік – помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду і прикрашує нею ялинку в себе вдома на Різдво;
  • 1895 рік – німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінює руку своєї дружини «Х-променями», отримавши один із перших у світі рентгенівський знімок (найперший за три роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй);
  • 1917 рік – очільник уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;
  • 1917 рік – Мала Рада Української Народної Республіки ухвалює закони про Головну скарбницю та Державний банк України;
  • 1917 рік – у Харкові відбувається заколот проти Української Народної Республіки, проголошено про встановлення більшовицької влади і скликано III екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;
  • 1917 рік – Конгрес США вводить у країні «сухий закон»;
  • 1918 рік – у Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видає наказ про заборону антидержавної агітації;
  • 1941 рік – британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибуває до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії;
  • 1947 рік – установчі збори Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;
  • 1988 рік – Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія – Намібія;
  • 1989 рік – у Соціалістичній Республіці Румунія перемагає народна революція, спрямована проти режиму Ніколае Чаушеску, до влади приходить Фронт національного порятунку;
  • 1993 рік – Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалює тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду;
  • 1999 рік – на посту прем'єр-міністра України затверджують колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.

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Теги: церква українці Україна традиції свято свята

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