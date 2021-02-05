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    Суспільство

    5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні у світі відзначають День&nbsp;безпечного&nbsp;інтернету - 5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні у світі відзначають День безпечного інтернету

    Якщо сьогодні буде сонячний день – до ранньої весни

    Сьогодні, 5 лютого, православні християни вшановують день Агафія, а у світі відзначають День безпечного інтернету.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

    Народні прикмети

    • Багато снігу – буде врожайним рік;
    • Якщо на Агафія вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно;
    • Сонячний день – до ранньої весни;
    • Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.
    • Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.
    • Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

    Що не можна робити сьогодні

    • Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі
    • Вагітним не можна в цей день стояти на порозі
    • Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю
    • Також не можна перебувати в не прибраному будинку.

    Хто святкує день ангела

    У п'ятницю, 5 лютого, іменини відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.

    Теги: свята інтернет традиції
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