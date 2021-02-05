5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні у світі відзначають День безпечного інтернету

Якщо сьогодні буде сонячний день – до ранньої весни

Сьогодні, 5 лютого, православні християни вшановують день Агафія, а у світі відзначають День безпечного інтернету.

Яке сьогодні релігійне свято

У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

Народні прикмети

Багато снігу – буде врожайним рік;

Якщо на Агафія вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно;

Сонячний день – до ранньої весни;

Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.

Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

Що не можна робити сьогодні

Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі

Вагітним не можна в цей день стояти на порозі

Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю

Також не можна перебувати в не прибраному будинку.

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 5 лютого, іменини відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.