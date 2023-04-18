50 тис. – дуже мало? Допис активіста про зарплати менеджерів держкомпаній під час війни збурив мережу

Українці бурхливо відреагували на пост про моральність та зарплати чиновників під час війни

У соцмережі спалахнув новий скандал довкола допису експерта в сфері антикорупційної політики, голови Правління StateWatch Олександра Лємєнова, який різко висловив думку щодо моральності під час війни. Юриста обурюють засудження за похід у кафе чи ресторан, відвідини концертів, а також заборона критикувати владу та обовʼязок віддавати гроші на ЗСУ.

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«Так, звісно, клоуни, побудуйте тут військовий комунізм», – написав Лємєнов.

Також експерт зауважив, що працівників на топ-посадах обмежують у зарплатні, адже ринкова плата значно вища. «Зарплати топ-менеджерів по 50 тис. грн, тоді як ринкова вартість 400 тис.», – зауважив Лємєнов.

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Крім того, у нього складається враження, що українці переможуть у війні, але програють мир.

Зауважимо, що напередодні Верховна Рада повернула раніше скасовані 30 тис. грн доплат українським військовим та обмежила заробітні плати у державному секторі. Тепер українські чиновники отримуватимуть не більше 67 тис. грн.

На допис Лємєнова відреагувало чимало користувачів, зокрема є ті, хто шокований та розлючений подібними словами. Українці вражені розмовами про великі гроші на топ-посадах на тлі зарплатні та праці військових.

Та все ж більшість коментаторів погоджуються з юристом.

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Є й ті, хто намагається сприйняти ситуацію з гумором та сарказмом.

Дехто вважає такі сильні почуття моралі та справедливості, про які писав автор допису, відхиленнями.

Журналістка, політоглядачка та матір загиблого минулоріч військового Астамура Гумби Наталя Іщенко у відповідь на пост написала власний допис, де засудила позицію Лємєнова. Вона підкреслила, що програш у війні має саме такий вигляд, як думки юриста.

На допис журналістки відреагували схвально, адже переймаються за здорове суспільство, де шанують військових і розуміють, що відбувається у країні.

Проте навіть під критичним допис можна побачити й коментарі тих, хто теж бачить проблему завищеної моральності.

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Тож українці у питанні доцільності й морального права розважатися й жити на повну у тилу опинилися по різні боки.

Зазначимо, депутатка «Європейської солідарності» Ірина Никорак розповіла: є абсолютно неприйнятним, коли під час повномасштабного вторгнення, яке триває понад рік, дехто в державному секторі отримує зарплати понад пів мільйона гривень. Водночас військовослужбовці, ризикуючи своїм життям та здоров’ям, не мали можливості отримувати надбавки в розмірі 30 тис. грн.

Низка зон, де тривають бойові дії, такими не визнаються, а отже, і доплати у бійців там немає. Наприклад, Херсон: тепер зоною бойових дій є тільки лівий берег Херсонської області. Виходить, що українські військові, які перебувають на протилежному боці Дніпра, вважаються ледь не «тиловиками» і позбавлені доплат у 100 тис. – 30 тис. загальних плюс ще 70 тис. за зону бойових дій. Хоча майже щоденно армія РФ завдає артударів по українських позиціях на правобережжі Херсонщини. Така сама ситуація на прикордонних районах Харківщини, де постійно фіксується велика кількість російських обстрілів.

На думку Никорак, має бути двох- чи трирівнева градація, розроблена та обґрунтована тим же Міноборони. Тому що неприйнятною є ситуація, коли військові під артобстрілами, але не отримують доплату в 30 тис. грн.