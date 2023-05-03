Уряд може конфіскувати будівлі російського консульства в Одесі

Наразі консульство не працює

Одеська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням ініціювати проєкт рішення про вилучення з власності РФ будівель консульства в Одесі за адресою Гагарінське плато, 14. Про це стало відомо із сесії Одеської міськради.

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У проєкті вказано, що наразі консульство не працює, адже 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Також зазначено, що реалізація проєкту рішення не потребуватиме додаткового фінансування з бюджету міста. Для того, аби це звернення направили до Кабміну, його повинні ухвалити депутати міської ради під час засідання сесії.

Депутат Одеської міськради від «Європейської Солідарності» Петро Обухов вважає, що в будівлі на Гагарінському плато необхідно розмістити дитячий садок або школу: «Це записано в нашій передвиборчій програмі 2020-го року. Тоді я вважав, що зробити це можна буде через перемовини з росією. Запропонувати їм якесь інше місце в Одесі. Після дуже щільної забудови цей район не дуже вдалий для розміщення дипломатичної установи», – заявив він.

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Але цю пропозицію на сесії не підтримали.

Нагадаємо, 20 квітня Київська міськрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресорки – Росії. У відповідь у Кремлі пригрозили «відповідними заходами» щодо посольства України в Москві.