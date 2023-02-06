6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід перестеляти ліжко та в’язати вузли

6 лютого в світі відзначають Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Віряни вшановують пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської. А українці святкують Міжнародний день бармена.

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Який сьогодні день в Україні і світі

6 лютого відзначається Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Зазначимо, що маються на увазі всі процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях. Ця практика визнана порушенням прав жінок і дівчаток на міжнародному рівні. Вона відображає глибоку вкорінену нерівність між статями і являє собою крайню форму дискримінації жінок і дівчаток.

Подібна практика також порушує їхні права на здоров’я, безпеку і фізичну недоторканність, право на свободу від катувань та жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя в разі, коли ці операції призводять до смерті.

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Хоча практика нанесення каліцтв жіночим геніталіям зосереджена головним чином в 29 країнах Африки і Близького Сходу, проте є універсальною проблемою, котра також стоїть перед деякими країнами Азії та Латинської Америки.

6 лютого в Україні святкують Міжнародний день бармена. Свято у далекому 2008 році започаткувати клуб «Докер паб» у Києві та Міжнародний центр бармена «Planet Z». Дата обрана на честь дня пам’яті католицького святого Аманда.

Аманд народився у Франції близько 584 року. Попри волю своєї родини, у віці двадцяти років юнак вирішив присвятити життя Богу і став ченцем. П’ятнадцять років він провів у місті Бурж, навчаючись у місцевого єпископа. Потім Аманд здійснив паломництво до Риму, а повернувшись до Франції у 629 році, отримав посаду єпископа без певної єпархії. Він славився своєю товариськістю й гостинністю, а регіон, де він жив, здавна був багатим на виноградники та й взагалі мав давню культуру споживання алкогольних напоїв. Тому Аманда вважали своїм покровителем всі винороби, а також пивовари та шинкарі.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день без мобільного телефона. Вперше його відсвяткували у 2001 році за ініціативою французького письменника Філа Марсо. Свою популярність він здобув через написання першого у світі роману мовою SMS-повідомлень. Літератор закликає людей виходити на вулиці без своїх мобільних пристроїв та поводити себе так, як ніби їх взагалі не існує.

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Святкування починається 6-го лютого недарма. В цей день католицькі віряни у всьому світі відзначають іменини Гастона. Це не тільки поширене французьке ім’я, у 1970-ті роки воно було згадане у хіті того часу «Le téléfon» (Телефон). Пісню виконує відомий французький співак Ніно Феррер. Там є дуже співзвучні до теми нашого свята слова: «Гастон, дзвонить телефон! Але знову ніхто не відповідає». Таким чином, дата святкування Всесвітнього дня без мобільного телефону є досить символічною, особливо для французів.

Релігійне свято

Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».

Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо сонячний день – буде хороша весна;

якщо хмари на світлому небі видно – буде хороша погода найближчими днями;

якщо безвітряна погода – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів;

якщо завірюха кружляє – буде дефіцит корму для худоби.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

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не варто зав'язувати будь-які вузли;

не рекомендується перестеляти ліжко;

літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати;

не варто стригти нігті на ногах;

не можна розповідати комусь свої сни.

Іменини

Нині святкують День ангела: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.