Американський експерт: посол Йованович занадто втручалася у внутрішні українські процеси



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Марі Йованович правильніше було б більше стримувати себе і не давати втягнути у події, що сьогодні мають великий резонанс, - американський аналітик

Посол хотіла очищення України від корупції, але її методи були неприпустимими, вважає Каратницький

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький критично оцінює політику експосла США в Україні Марі Йованович. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку експерта, пані Йованович «занадто втручалася у внутрішні українські процеси і надто управлінськими методами намагалась просувати благородну мету – очищення України від корупції». «Але попри це, я думаю, що правильніше було б більше стримувати себе і не давати втягнути себе в ті процеси, які сьогодні отримали такий резонанс», - зауважує Катарницький.

Водночас, аналітик вважає, що про дефолт української зовнішньої політики говорити зарано.

Нагадаємо, впливовий зовнішньо-політичний радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісеєв в інтерв’ю «Главкому» зробив дуже песимістичний висновок – мовляв сьогодні фактично мова йде про перші ознаки дефолту української зовнішньої політики.

Каратницький говорить, що треба подивитися, що відбудеться у Нормандському форматі. «Не певен, що все пропало. Але в нинішніх подіях і ослабленню українських позицій багато що є спадщиною певних політичних кроків гравців минулої влади в Україні. Саме їх успадкувала нова адміністрація Зеленського», - зауважує американський експерт.

Як повідомлялося, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, Україна була втягнута у політичний передвиборчий скандал у США через оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського, де американський президент закликав українського почати розслідування проти його політичного конкурента на президентських виборах 2020 Джо Байдена.

13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

Конгрес США готує звіт з розслідування щодо імпічменту Трампа.

Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини між США та Україною.

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