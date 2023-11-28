У Туреччині гірська порода обвалилася на дорогу

Уламки породи відкололися від схилу та впали на дорогу

Через зсув ґрунту було закрито автомагістраль

У північно-східній частині Туреччини, поблизу населеного пункту Хамамли, стався обвал гірської породи на дорожнє полотно. Про це повідомляє видання TRT Haber.

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На 22-му кілометрі шосе Артвін-Шавшат-Ардахан уламки породи відкололися від схилу та впали на дорогу. Через зсув магістраль закрили для руху.

У районі зсуву ремонтні бригади проводять роботи з розчищення за допомогою будівельної техніки.

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Інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Нагадаємо, на місто Даламан, що в провінції Мугла на південному заході Туреччини, обрушився льодяний торнадо. Водночас у провінції Ізмір, що на заході країни, зливи спричинили сильну повінь.

Під час смерчу в провінції Мугла випав град розміром із яйце, а потім сніг. Це надзвичайно рідкісне явище для курортного регіону. Вітер в Далмані сягнув 150 км/год. Він повалив дерева, білброди, стовпи. Деякі домівки залишилися без електрики. Про жертв інформація не надходила.

Ізмір потерпав від наслідків сильного дощу. Вода затопила ділянки на узбережжі і перейшла на вулиці та проспекти.

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Раніше в Малайзії через масштабні повені, викликані тривалими сильними дощами, евакуювали понад 2000 людей.