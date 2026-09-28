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Білецький оголосив про завершення третього сезону операції «Вівальді»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Білецький оголосив про завершення третього сезону операції «Вівальді»
Під час третього етапу операції українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові повернули контроль над територіями на Лиманському напрямку

Сили оборони України завершили третій етап наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За його підсумками українські військові повернули контроль над 51 км² території та взяли в полон понад 250 російських військових. Про це повідомиляє Третій армійський корпус, пише «Главком».

Раніше президент Володимир Зеленський також заявляв, що на Лиманському напрямку триває «Вівальді» та поставлені перед Силами оборони завдання виконуються.

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Під час третього етапу українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку. Також Сили оборони відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Звільнена ЗСУ територія на Донеччині
Звільнена ЗСУ територія на Донеччині
фото: DeepState

За даними військових, загальні втрати російської армії під час третього етапу становили близько 2 тис. військовослужбовців убитими та пораненими. Понад 250 росіян потрапили в полон.

Окрему увагу під час операції приділяли знищенню російської логістики та укріплених позицій. Українські підрозділи застосовували безпілотні системи та наземні роботизовані комплекси, зокрема для ураження укриттів із російською піхотою.

Третій етап став продовженням наступу, який Сили оборони проводять на півночі Донецької області. Під час першого етапу українські військові зачистили від російської інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили Середнє. На другому етапі під контроль України перейшли Шандриголове та Дерилове, а також було встановлено контроль над Дробишевим.

Загалом операція «Вівальді» передбачає чотири етапи. Її метою є відновлення контролю над територіями на північ від Лимана та ліквідація російських осередків інфільтрації. За словами українських військових, після завершення третього етапу операція «Вівальді» не завершується. Наступальні дії на цьому напрямку тривають.

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Теги: ЗСУ війна Донбас Андрій Білецький

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