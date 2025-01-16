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Армія РФ обстріляла Нікополь: є загибла та поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Армія РФ обстріляла Нікополь: є загибла та поранений
Наслідки ворожого обстрілу в Нікополі
фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілу загинула 54-річна жінка. 45-річний чоловік отримав поранення

Російські війська обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки РСЗВ загинула жінка. Чоловік отримав поранення. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

За його словами, тіло жінки дістали з-під завалів будинку, який ворог розтрощив внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

45-річний чоловік через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

«Зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач», – йдеться у повідомленні.

Армія РФ обстріляла Нікополь: є загибла та поранений фото 1

Також Сергій Лисак додав, що внаслідок обстрілу ссталося дві пожежі, які рятувальники загасили.

До слова, у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб.

Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень.

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: житло рятувальники жінка місто ворог поранення війна

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