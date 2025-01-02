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У Херсоні росіяни обстріляли маршрутку, госпіталізовано п’ятьох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Херсоні росіяни обстріляли маршрутку, госпіталізовано п’ятьох людей
Росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона
фото: Херсонська обласна прокуратура

Потерпілих доставлено до лікарні, де їм надають медичну допомогу

У Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. Про це повідомила
Херсонська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію.

«Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами. Попередньо відомо, що поранення отримали 5 осіб. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Прокурори разом зі слідчими докладають усіх необхідних зусиль для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ.

Росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона
Росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона
фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що близько девятої ранку Олександр Прокудін попереджав місцевих жителів, що у Корабельному районі зафіксовано проліт ворожого  FPV-дрона і закликав не виходити на вулицю. 

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 1 січня, внаслідок російських ударів двоє людей загинули і шестеро зазнали поранень. За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Ромашкове, Степанівка, Молодіжне, Білозерка, Комишани, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Кізомис, Нововоронцовка, Іванівка, Ольгівка, Садове, Львове, Милове, Зеленівка, Інженерне, Дар'ївка, Понятівка, Новотягинка, Янтарне, Широка Балка, Козацьке, Тягинка, Приозерне, Благовіщенське і Херсон.

Нині  триває 1044-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: росія обстріл Херсон

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