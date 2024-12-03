Росіяни атакували Нікополь: пошкоджені гімназія, школа та низка приватних будинків

Окупанти обстрілювали Нікополь з «Граду» та з важкої артилерії

Війська РФ вночі та зранку атакували Нікополь – пошкоджені гімназія, санаторій та приватні будинки. Про це в Telegram повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Цієї ночі агресор двічі обстріляв Нікополь. Спершу з РСЗВ «Град», потім – з важкої артилерії. Пошкоджені гімназія, санаторій, сім приватних будинків, три господарські споруди, два гаражі,три авто та причіп. Понівечені лінії електропередач і газогони», – зазначив він.

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Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає фото : Сергій Лисак, Telegram

Лисак зауважив, що загиблих та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

«Вранці окупанти знову вдарили по місту. Поцілили дроном-камікадзе. Наслідки уточнюються», – уточнив він та додав, що ввечері та вночі на Дніпропетровщині працювала ППО.

Також російські терористи сьогодні вночі атакували Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Поранених внаслідок атаки наразі немає.

Також ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед» вночі влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Частина міста залишилась без електрики. Нагадаємо, вчора, 2 грудня, під час повітряної тривоги ворог вже атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені. Після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п'ятому поверху та частково третій і четверті поверхи. Є загиблі та важкопоранені.

Триває 1014 день повномасштабної війни. Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.