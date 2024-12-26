Експосадовець з Ізюма видавав старі хати за будинки, пошкоджені обстрілами

Ексзаступник голови МВА особисто підшукував будинки, які можна видати за пошкоджені внаслідок обстрілів

Колишній заступник керівника міської військової адміністрації Ізюма отримав підозру через махінації з є-Відновленням. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вони видавали старі хати за будівлі, що нібито були пошкоджені російськими обстрілами. В одному з будинків власноруч розібрали покрівлю, щоби оформити для незаконного отримання компенсацій», – розповів він.

За словами правоохоронця, до поліції звернулися люди, котрих обурила ця схема.

«Члени комісії оформлювали житло, яке насправді не було розбите ворожими снарядами. Проводили отримання грошових компенсацій від держави, а потім імітували купівлю інших будинків, через родичів та знайомих. Гроші – клали в кишені», – додав він.

За даними слідства, 32-річний ексзаступник голови МВА особисто підшукував будинки, які можна видати за пошкоджені внаслідок обстрілів. Один із таких придбав за $2 тис. Влітку цього року без відома власника він подав від його імені заяву, щоби визнати оселю зруйнованою через бойові дії. Далі чиновник отримав фальшивий звіт від експертів, а пізніше – і сертифікат від держави.

«На державні гроші він через фіктивну угоду «купив» будинок у бабусі власної дружини. В такий спосіб разом зі спільниками встиг «відновити» щонайменше три будинки. Учасники схеми мали чат в месенджері, назвали його красномовно «Королі Ізюма», – написав Болвінов.

Управління СБУ в Харківській області повідомило, що сума завданих державі збитків могла становити 5 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою єВідновлення. Про це повідомив народний депутат з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк. Нардеп повідомив, що законодавча ініціатива №11028 була підтримана 288 голосами народних депутатів.

Документом вносяться зміни до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

До слова, нині максимальна сума виплат за програмою «єВідновлення» становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок і 350 тисяч гривень – за квартиру. І наразі держава не може дозволити собі виплачувати громадянам більші суми. Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк. Станом на зараз погоджено заявки майже на 8 млрд грн. Компенсації погодили більш ніж 73 тисячам українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт.