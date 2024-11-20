Росіяни вдарили по Нікополю з «Урагану»

Загиблих і постраждалих немає

Армія РФ вдарила по Нікополю Дніпропетровської області із РСЗВ "Ураган". Постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені два приватні будинки, два гаражі та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені два приватні будинки, стільки ж гаражів, лінія електропередач фото: Сергій Лисак

Вночі в області працювала протиповітряна оборона, додав Лисак.

Нагадаємо, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по населеному пункту в Запорізькій області, обстрілявши житлову забудову.