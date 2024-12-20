Окупанти запустили «Шахеди»: куди прямують дрони

Майже всі групи тримають західний напрямок

Російські терористи запустили дрони-камікадзе. Про це попереджають Повітряні сили.

Групи ворожих БпЛА зайшли на територію України через тимчасово окуповану частину Запорізької області.

Майже всі групи тримають західний напрямок.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.